Son équipe a tweeté samedi soir: «Jo nous a demandé de vous faire savoir qu’elle est soignée à l’hôpital pour Covid. Merci pour tous vos bons voeux, nous vous donnerons une mise à jour dès que possible. »

Le leader travailliste Keir Starmer faisait partie de ceux qui souhaitaient bonne chance à Mme Stevens. Il a tweeté: «Guérissez bientôt Jo, un cher ami et collègue.»

Le premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré: « Toutes nos pensées et nos meilleurs voeux vont à Jo pour un prompt rétablissement.

L’équipe de Mme Stevens avait d’abord révélé qu’elle était atteinte d’un coronavirus le soir du Nouvel An.

Ils ont tweeté: « Jo a été mis bas avec COVID pendant un certain temps, donc au nom de nous et Jo, bonne année à tout le monde à travers #CardiffCentral.

«Voici une 2021 plus saine et meilleure. Ce soir, nous penserons à tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de cet horrible virus.»