JO-Paris 2024 souhaite dialoguer avec la Polynésie française sur le site de surf controversé

PARIS, 8 novembre (Reuters) – Les organisateurs de Paris 2024 maintiennent leur choix du site de Teahupo’o, à Tahiti, pour accueillir les compétitions de surf des Jeux olympiques, malgré l’opposition locale, dans un contexte de conflit autour de la construction d’une tour en aluminium qui, selon les habitants, endommagerait la barrière de corail.

Le village idyllique au bord du lagon accueille depuis longtemps certaines des meilleures compétitions du championnat professionnel de la World Surf League (WSL), en utilisant une modeste tour en bois pour les juges sur le récif qui est démontée après chaque événement.

Paris 2024, qui a souligné son ambition de minimiser l’impact environnemental des Jeux, prévoit de dépenser près de 5 millions de dollars pour construire une tour beaucoup plus grande avec des toilettes, la climatisation et un espace pour 40 personnes, nécessaire pour répondre aux normes de sécurité.

Une pétition en ligne appelant à l’abandon des projets d’échafaudages en aluminium de 14 mètres (45 pieds) et de canal de service de 800 mètres (un demi-mile) à travers le récif avait recueilli près de 150 000 signatures mercredi.

Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a déclaré mercredi que les épreuves de surf des Jeux d’été pourraient être déplacées à Taharuu, sur la côte ouest de Tahiti.

“Cela nous aurait permis d’éviter les problèmes que nous connaissons aujourd’hui. À l’époque, ce n’était pas possible. Au vu des enjeux et des manifestations d’aujourd’hui, peut-être pourrions-nous réviser cette option”, a déclaré Brotherson, cité par Médias français au Forum des îles du Pacifique (PIF).

Paris 2024 a déclaré souhaiter trouver une solution par le dialogue.

« Comme l’a souligné récemment notre président Tony Estanguet, notre priorité aujourd’hui est de trouver une solution qui nous permettra d’organiser les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Tahiti, sur le site de Teahupo’o, dans les meilleures conditions possibles. » Les organisateurs de Paris 2024 ont déclaré dans un communiqué à Reuters.

“Tahiti a été choisie en raison du site de Teahupo’o et de sa vague légendaire, l’une des plus belles au monde.

« Les discussions et études se poursuivront dans les semaines à venir pour trouver une solution à l’organisation des événements sur le site de Teahupo’o. Avec l’ensemble des parties prenantes, et notamment le gouvernement polynésien, Paris 2024 continuera d’être à l’écoute de toutes les solutions possibles pour améliorer le projet. Le dialogue et le travail se poursuivront avec les associations environnementales et les riverains.

L’Association internationale de surf (ISA), responsable des compétitions de surf aux Jeux olympiques, n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

Les Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendront du 26 juillet au 26 août. 11.

