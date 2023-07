Jo Lindner : Joesthetics, star de la musculation sur YouTube, « meurt d’un anévrisme à l’âge de 30 ans » | Actualités Ents & Arts

Une star de la musculation YouTube connue sous le nom de Joesthetics est décédée à l’âge de 30 ans, selon des publications partagées sur les réseaux sociaux par ses amis et sa petite amie.

L’influenceur allemand du fitness Jo Lindner, qui comptait 8,5 millions de followers sur Instagram et près de 500 millions de vues sur sa chaîne YouTube, a subi un anévrisme vendredi selon sa petite amie Nicha.

Plus tôt en juin, dans une interview pour un épisode de Raw Talk de son compatriote YouTuber Bradley Martyn, il a parlé d’une maladie musculaire ondulante, une condition dans laquelle les muscles sont inhabituellement sensibles au mouvement ou à la pression. « Techniquement, c’est une crampe », a-t-il dit à Martyn.

Rendant hommage sur Instagram, Nicha a partagé plusieurs photographies et vidéos, et a déclaré qu’elle était avec lui lorsqu’il est tombé malade.

« Il était dans mes bras… que cela se passe trop vite », a-t-elle écrit, avant de poursuivre en disant qu’il s’était plaint de douleurs au cou dans les jours précédant sa mort.

Elle a décrit Lindner comme « doux », « fort » et une « personne incroyable et incroyable dans ce monde ».

Nicha a ajouté: « Et il croit en TOUT LE MONDE… spécialement MOI, il croit en moi que je pourrais être meilleur et être quelqu’un dans ce monde. »

Elle a terminé son hommage en demandant aux fans de « s’il vous plaît, souvenez-vous de lui comme Joesthetics ».

L’ami et collègue bodybuilder de Lindner, Noel Deyzel, a également rendu hommage, partageant une photo du couple ensemble et écrivant: « Repose en paix Jo. Je t’aime mec. »

Dans une déclaration partagée dans ses histoires Instagram, Deyzel a assuré à ses abonnés que la nouvelle n’était pas une blague et a déclaré que la mère de Lindner voulait que les gens soient informés de sa mort.

« Veuillez garder Jo et ses proches dans vos prières », a-t-il écrit. Dans un post ultérieur, il a ajouté: « Avec tout cela, je sais juste que Jo voudrait que nous continuions tous à avancer et à pousser.

« Il m’a toujours dit ‘continue d’être brazzer, fais plus, travaille plus dur’ avec son fort accent allemand. C’est ce qu’il a vécu pour l’homme, il a poussé tant d’entre nous à faire de notre mieux sans rien attendre en retour.

« Il s’en souciait vraiment. Alors, les frères, continuez et continuez à pousser pour Jo. »

Martyn a également rendu hommage, décrivant Lindner comme « l’un des créateurs les plus sincères que j’aie jamais rencontrés », et ajoutant : « Tu vas manquer au monde mon frère ! »