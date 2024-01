Jo Fairfax sculpte les archétypes de Carl Jung dans des formes imprimées en 3D à base de fécule de maïs

Jo Fairfax donne forme aux 12 archétypes de Carl Jung

Dans son dernier projet, l’artiste Jo Fairfax fabrique sculptural interprétations des 12 archétypes du psychiatre suisse Carl Jung. Les figurines, majoritairement blanches avec de délicates touches de couleurs, sont le résultat d’une fusion de impression en 3D technologie et savoir-faire traditionnel. Fairfax emploie fécule de maïs bio-sourcée pour les composants imprimés, en les intégrant de manière transparente aux techniques manuelles telles que la fabrication artisanale, l’application de mastic, la peinture complexe, le placement de décalcomanies sur mesure et les finitions avec vernis et cire. Les sculptures sont présentées dans le cadre de l’exposition Collect Open à Somerset House, Londres, du 2 février au 3 mars 2024.



Rebel – inspiré par l’idée des archétypes de Jung – un subconscient partagé | toutes les images avec l’aimable autorisation de Jo Fairfax

explorer des traits personnels et partagés à travers la sculpture

Jo Fairfax (en savoir plus ici) a axé sa série sur le concept de subconscient collectif de Carl Jung, incarnant les traits archétypaux du héros, du magicien, de l’innocent, de l’amant, du soignant, de l’orphelin, du rebelle, du dirigeant, de l’explorateur, du créateur, du sage et du bouffon. À travers les sculptures 3D, l’artiste incite à la contemplation de nos compositions archétypes personnelles et des traits partagés avec les autres. “Le principe des caractéristiques partagées suggère doucement une interdépendance entre nous tous”, partage Fairfax. “C’est le moment idéal pour contribuer à l’idée de communauté plutôt que de séparation.”

En créant cette série, Fairfax s’est immergé dans les archétypes de Jung, permettant à son subconscient de guider le voyage créatif. Le point culminant impliquait une analyse méticuleuse de l’œuvre d’art en tant qu’objet expérientiel. Le résultat se manifeste dans une gamme diversifiée de sculptures blanches, caractérisées par de délicats éléments linéaires et incurvés, de subtils éclats de couleurs et des détails géométriques complexes. Fairfax confère habilement des qualités à la forme, donnant naissance à une collection de sculptures minimalistes empreintes d’un sens plus profond.



Amoureux – les lumières sont allumées sur l’amant et la chutzpah est requise



Sauge – l’équation des quarks est visible au centre de la sauge – les fins filaments se penchent vers la sauge comme des charges électriques



Créateur – cette figurine s’inspire des planétaires et de l’idée de création



Jester – les cercles autour de la tête et du corps sont censés impliquer le mouvement et la jonglerie – les aisselles des roues étendues activent l’espace sous le mouvement circulaire



Innocent – “Je voulais créer un sentiment angélique d’innocence, de pureté et d’ouverture”, explique l’artiste



Soignant – le soignant a des bols de nourriture à donner au monde – la surface du socle est comme des ondulations qui se chevauchent



Explorateur – en partie marcheur, en partie plongeur, l’Explorer a des autocollants sur son corps qui proviennent des symboles de chemin des cartes d’enquête de l’Ordnance.



Orphelin – c’est la plus petite figurine mais peut-être la plus énergique – « Je voulais créer une énergie très positive, dit Fairfax



Souverain – ce personnage domine sa communauté – le manteau délicat implique une influence plus large



Hero – la pièce inspirée du char solaire nordique Trundholm. – ce Héros implique un mouvement doux et serein à travers un paysage magique



Magicien – debout sur un socle avec une surface doublée déformée, comme si le magicien était capable de changer le temps

informations sur le projet :

nom: 12 archétypes jungiens

designer: Jo Fairfax