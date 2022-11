Jo Dee Messina assiste aux CMA Awards 2022 et joue avec Cole Swindell Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Jo Dee Messine est revenue aux CMA Awards pour la première fois en 20 ans lors du spectacle de 2022 le 9 novembre. La chanteuse country a surpris le public lorsqu’elle est apparue sur scène pendant Cole Swindell représentation du spectacle. Cole interprétait sa chanson “She Had Me At Heads Carolina”, inspirée du hit de 1996 de Jo Dee “Heads Carolina, Tails California”. La légendaire chanteuse country a entonné le dernier couplet de sa chanson pour clôturer la performance, créant ainsi le duo ultime. La dernière fois que Jo Dee a assisté aux CMA Awards, c’était en 2002, alors c’était une grande soirée !

Suite Spectacles de récompenses

Yaaassssss !!!!!! Tellement bon à voir @jodeemessina sur le #CMAawards organiser!!! Cela vient de faire ma nuit !! Absolument incroyable!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/mzXQKbH4iV – Ashton Jones (@AshtonJ92053117) 10 novembre 2022

“She Had Me At Heads Carolina” est une chanson sur le fait de tomber amoureux d’une femme qui est montée sur scène lors d’une soirée de karaoké. Il présente la mélodie du hit original de Jo Dee, avec l’incroyable narration de Cole. Cole a écrit la chanson avec Thomas Rhetde même que Ashley Gorley et Jesse Frasure. L’idée du morceau est venue lorsque Cole et TR étaient en tournée ensemble et ont décidé de donner une tournure à une chanson qu’ils aimaient.

“Le seul angle qui a fonctionné était l’idée d’entrer quelque part et que la fille chante cette chanson”, a expliqué Cole à Panneau d’affichage. “Plus tard, j’ai eu la chance de parler à Jo Dee et elle était d’accord avec ça. Je dois lui faire savoir à quel point j’étais fan et que je voulais qu’elle soit impliquée. Jo Dee est apparu dans le clip de la chanson, et Cole a également sorti un remix mettant en vedette le chanteur des années 90 plus tôt ce mois-ci.

Cole a également admis que Jo Dee est l’une des raisons pour lesquelles il est tombé amoureux de la musique country. “Juste pour honorer cela et la musique country des années 90 et maintenant l’appeler une amie, et même l’avoir dans la vidéo, c’est difficile à mettre en mots”, a-t-il jailli. “Après dix ans dans ce métier, c’est comme un nouveau départ.” La chanson est présentée sur l’album de Cole Stéréotype et a atteint le n ° 1 des charts Country Airplay Billboard.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant