JO de Tokyo : Simona Halep se retire des Jeux de cet été | Actualités Tennis

Simona Halep s’est retirée des Jeux olympiques alors qu’elle continue de lutter contre une blessure au mollet

Simona Halep est devenue la dernière joueuse de haut niveau à se retirer des Jeux olympiques alors qu’elle continue de lutter contre une blessure au mollet.

Le Roumain espérait viser l’or à Tokyo le mois prochain mais ne récupérera pas à temps, ayant également raté Roland-Garros et Wimbledon à cause du problème.

Elle suit Serena Williams, Rafael Nadal et Dominic Thiem dans leur retrait des Jeux réorganisés.

devoir sauter les Jeux olympiques est incroyablement difficile à digérer, mais je suis déterminé à revenir plus fort 💪 Je regarderai et encouragerai les athlètes roumains depuis chez moi ❤️🇷🇴 – Simona Halep (@Simona_Halep) 28 juin 2021

Le double champion du Grand Chelem a déclaré sur Twitter : « Rien ne m’apporte plus de fierté que de représenter la Roumanie, mais malheureusement, la récupération de ma blessure au mollet demande plus de temps et j’ai pris la décision de me retirer des Jeux Olympiques cet été.

« Après la déception d’avoir raté Roland-Garros et Wimbledon, devoir sauter les Jeux olympiques est incroyablement difficile à digérer, mais je suis déterminé à revenir plus fort.

« Je vais regarder et encourager les athlètes roumains depuis chez moi. »

Halep a subi une défaite au premier tour aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et a sauté les Jeux de Rio 2016 en raison de préoccupations concernant le virus Zika.

Wawrinka également absent des Jeux olympiques

Stan Wawrinka n’a pas joué en tournée depuis mars en raison d’une opération

L’ancien numéro 3 mondial Wawrinka, 36 ans, a subi une opération au pied gauche plus tôt cette année et n’a pas joué sur la tournée depuis sa défaite au premier tour face à Lloyd Harris à l’Open du Qatar en mars.

Il a subi une procédure supplémentaire sur le même pied pour corriger un petit problème, qui l’exclura des Jeux olympiques, a déclaré l’équipe de Wawrinka dans un communiqué.

Wawrinka, qui est actuellement classé 30e, a remporté une médaille d’or en double avec Roger Federer aux Jeux de 2008 à Pékin.

« Son équipe de médecins est extrêmement confiante qu’ils ont maintenant résolu le problème et qu’il retrouvera sa pleine forme physique dans un proche avenir », ajoute le communiqué.

« Il est très déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux et représenter la Suisse à Tokyo, mais il travaille déjà dur pour sa récupération et vers son objectif de revenir sur le terrain le plus rapidement possible. »

N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/tennis, notre compte Twitter @skysportstennis & Sky Sports – en déplacement ! Disponible en téléchargement maintenant sur – iPhone & iPad et Android