JO de Tokyo : Jade Jones « avide » d’une troisième médaille d’or après un an d’entraînement dans son garage avec Bianca Walkden | Actualités des Jeux Olympiques

2:13



Sky Sports News rend visite à Jade Jones – la plus grande athlète britannique de taekwondo – alors qu’elle se prépare à se rendre à Tokyo à la recherche de sa troisième médaille d’or olympique

Sky Sports News rend visite à Jade Jones – la plus grande athlète britannique de taekwondo – alors qu’elle se prépare à se rendre à Tokyo à la recherche de sa troisième médaille d’or olympique

« Tout ce qui est moins que l’or est un échec pour moi. »

À Londres 2012, à seulement 19 ans, Jade Jones est entrée dans l’histoire en devenant le premier athlète britannique de taekwondo à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques. Elle a conservé son titre des -57kg à Rio de Janeiro en 2016.

Aujourd’hui, le joueur de 28 ans est sur le point de devenir le premier combattant de taekwondo de l’histoire à remporter trois médailles d’or olympiques.

Et si cela ne suffisait pas, un autre titre olympique cet été ferait de Jones la première femme britannique à remporter l’or à trois Jeux distincts.

Prise à fumer à l’âge de 10 ans, elle a été entraînée par son grand-père dans une salle de taekwondo pour l’aider à essayer de trouver une voie différente lorsqu’elle était plus jeune. Deux Jeux Olympiques et deux médailles d’or plus tard, elle est la meilleure athlète de son sport que la Grande-Bretagne ait jamais produite.

Triompher aux Championnats du monde en 2019 et remporter deux couronnes européennes depuis Rio 2016, dont une plus tôt en 2021, signifie que le « chasseur de têtes » a remporté tous les grands honneurs qu’il y a à gagner en taekwondo.

Mais malgré son record ridicule à ce jour, avant de prendre le tapis au Makuhari Messe Hall de Toyko dimanche, Jones « obsédée par la victoire » est « avide » de plus de succès.

Prendre la parole lors d’un événement pour promouvoir Nutrition optimale, elle a déclaré: « Cela vous met la pression. Quand j’allais aux Jeux olympiques de Londres, c’était juste cette enfant de 19 ans qui entrait dans ses premiers Jeux olympiques et personne ne s’attendait à rien.

« Donc, n’importe quel type de victoire à l’époque était un bonus, alors qu’aujourd’hui, rien de moins que l’or est un échec pour moi, et c’est difficile parce que tout le monde me regarde et que tout le monde me regarde en pensant: » Peut-elle le faire? Peut-elle obtenir ce troisième or ?

« Mais tout ce que je peux faire est de mon mieux et je sais pertinemment que lorsque je serai debout sur ce tapis, je donnerai tout ce que j’ai et je pourrai partir la tête haute.

« Les Championnats d’Europe étaient incroyables, je pense que nous n’avions pas eu beaucoup de chance de nous mesurer aux meilleurs au monde.

« Aller aux championnats d’Europe après tout ce temps d’arrêt et terminer en tête et obtenir cette troisième médaille d’or m’a donné de bonnes vibrations et de bons sentiments pour que je puisse penser: ‘Je viens de gagner mes troisièmes championnats d’Europe – maintenant il est temps de aller gagner mes troisièmes Jeux olympiques.’

Jones a battu l’Espagnole Eva Calvo par 16-7 en finale à Rio 2016

« Certainement j’y pense [winning gold in Tokyo] et ce serait juste incroyable. Évidemment, j’ai fait mes célébrations à Londres et à Rio et j’ai pensé que si je gagnais cette fois-ci, ce que je ressentirais. Honnêtement, je ne saurais pas ce que je ferais parce que ce serait le meilleur si je gagnais.

« Je pense qu’après tout, le voyage est devenu de plus en plus difficile et il devient de plus en plus difficile de rester au sommet. Gagner celui-ci, c’est un territoire inexploré, ce serait incroyable et certainement le meilleur à ce jour.

« Je veux vraiment faire quelque chose que personne d’autre n’a fait, mais ce que j’ai appris récemment, c’est que je suis juste obsédé par la victoire et ce sentiment d’être au sommet du podium et de jouer l’hymne national.

« Je suis presque gourmand et je veux le gagner à nouveau, mais pour être aussi en territoire inconnu et faire quelque chose que personne d’autre n’a fait, j’aurais l’impression que je pourrais juste prendre ma retraite heureux et me lever alors. »

Jones et sa colocataire Bianca Walkden qui concourront dans la catégorie +67 kg pour GB cet été, ont converti leur garage en salle de sport tandis que le National Taekwondo Center de Manchester a été fermé pendant les blocages du coronavirus.

La préparation de chaque athlète pour Tokyo était en quelque sorte non conventionnelle et malgré la folle course à l’équipement en mars 2020, Jones insiste sur le fait que l’année supplémentaire de préparation a bien fonctionné, le double champion olympique ayant eu le temps de se remettre complètement des dommages aux ligaments du genou.

Elle a dit Sky Sports News: « Le jour où il a été annoncé, nous avions 24 heures pour obtenir autant d’équipement que possible du Centre national, donc c’était une sorte de combat entre tous les athlètes pour obtenir l’équipement aussi vite que possible.

« Bianca Walkden et moi avons conduit dans nos voitures, nous avons attrapé autant de choses que nous le pouvions. Nous avons eu un coup de pied, nous avons même arraché les tapis du sol, nous avons eu des poids, un vélo, donc nous avions tout vraiment juste dans notre garage.

« J’ai encore quelques morceaux que je n’ai pas ramenés, j’ai toujours le bob et les tapis juste au cas où nous irions dans un autre verrouillage et je suis alors tout préparé. »

À propos du report des Jeux olympiques, Jones a déclaré: « C’était presque comme une bénédiction déguisée, je suis vraiment robuste et je n’ai jamais vraiment eu de blessures, mais j’ai eu une déchirure du MCL en février [2020] alors j’ai eu un corset [on].

« Je serais de retour depuis six à huit semaines et cela m’a donné un an pour me remettre d’une blessure et du temps à passer avec mon entraîneur et à essayer de m’améliorer. Je me sens mieux pour cela.

« Il est difficile de donner tout votre cœur et tout ce que vous avez quand quelque chose est incertain et que vous entendez constamment dans les médias que les Jeux olympiques n’allaient pas avoir lieu et que vous vous entraînez et essayez de tout donner pour quelque chose qui pourrait ne pas être sur, donc c’était plus mentalement que ça [part] était difficile. »

Jones est actuellement n ° 1 au classement olympique mondial de taekwondo des -57 kg et détient un écart de près de 50 points sur sa rivale la plus proche, Hatice Kubra Ilgun, de Turquie.

Les Britanniques Bianca Walkden et Jones apprécient la compagnie de l’autre en tant que coéquipiers depuis plus d’une décennie

La domination de l’artiste martiale galloise dans sa catégorie est inébranlable, mais Jones admet qu’elle évaluera si Tokyo 2020 sera potentiellement ses derniers Jeux après une pause après le tournoi de cet été.

Elle a ajouté: « Depuis le début de la pandémie, c’est définitivement plus dans ma ligne de mire, je pensais à trois Jeux olympiques et j’ai terminé mais maintenant, après avoir fait une petite pause, ce ne sera que deux ans.

« La façon dont les points fonctionnent, si je gagne celui-ci, j’aurais beaucoup de points donc je serais déjà en passe de me qualifier.

« Après ces Jeux olympiques, je vais probablement voyager ou quelque chose du genre, m’éteindre et voir ce que je veux faire alors et si j’ai un quatrième [Games] en moi. »

0:42 Walkden dit qu’elle et Jones ont favorisé un esprit de compétition en tant que colocataires pendant les blocages, ce qui a aidé le couple à traverser une période difficile avant Tokyo 2020 Walkden dit qu’elle et Jones ont favorisé un esprit de compétition en tant que colocataires pendant les blocages, ce qui a aidé le couple à traverser une période difficile avant Tokyo 2020

Walkden : je laisserai mon cœur sur le tapis

La championne d’Europe et du monde en titre des +73 kg, Bianca Walkden, envisage un nouveau succès pour GB à Tokyo après sa médaille de bronze à Rio de Janeiro il y a cinq ans et elle dit que la camaraderie entre elle et son ami proche Jones l’a stimulée dans la préparation des Jeux olympiques. .

Walkden commencera sa quête de la gloire olympique mardi au Makuhari Messe Hall de Tokyo avec une place en quart de finale de la catégorie +67kg déjà assurée.

Elle a dit Sky Sports News: « Nous nous entraînions dans le garage presque tous les jours, en nous poussant les uns les autres. Tout ce que nous faisons est tellement compétitif.

« Nous criions et donnions des coups de pied, en nous assurant que nous étions dans la meilleure forme possible. Quand nous vivons ensemble, tout ce que nous faisons est un défi – même préparer des tasses de thé !

« J’ai l’impression que le voyage que nous avons fait ensemble depuis 2010… nous avons vécu ensemble, nous sommes entraînés ensemble, nous nous sommes poussés les uns les autres et j’espère que nous pourrons faire ce dernier effort à Tokyo maintenant et tous les deux repartiront avec deux médailles d’or olympiques .

« Ce que Jade a accompli dans le sport fait sans l’ombre d’un doute d’elle l’une des plus grandes du sport, mais elle en mérite chaque minute.

« Je l’ai vue s’entraîner, je l’ai vue lui donner du sang, de la sueur et des larmes dans tout ça et la raison pour laquelle elle est la championne est qu’elle y met le travail, les heures, le dévouement et je n’en doute pas. elle repartira avec une autre médaille d’or et entrera dans l’histoire du taekwondo. »

Walkden a remporté le bronze à Rio de Janeiro il y a cinq ans

Le championnat du monde s’est avéré insaisissable pour Jones jusqu’à ce qu’elle décroche son premier titre à Manchester il y a deux ans, et avant Tokyo, Walkden n’a d’yeux que pour la seule médaille majeure qui lui a échappé après avoir raté l’or et s’être contentée de +67 kg de bronze. à Rio.

La candidature de Walkden pour remporter un premier titre olympique a été renforcée par une bonne forme après son troisième triomphe aux Championnats d’Europe à Sofia il y a trois mois.

Le Liverpudlian, qui est également triple champion du monde des +73 kg, a ajouté : « Ce sera complètement différent de tous les Jeux olympiques normaux. Ce ne sera pas comme ce que nous avons vécu lorsque nous sommes allés à Rio il y a cinq ans, mais ce sera être spécial à sa manière.

« Tout le monde devra faire face à un nouveau défi, un type différent d’Olympiques et si nous pouvons le faire à travers ce [the last 16 months], alors par quoi d’autre aurions-nous pu le faire? Je suis juste excité d’y aller maintenant et de voir ce que j’ai.

« C’est toujours bien de repartir avec une médaille majeure, surtout une médaille d’or [at the European Championships]. Je me sens bien, je me sens prêt. Je vais juste donner mon âme et mourir en essayant et laisser mon cœur sur le tapis. »

Le joueur de 29 ans fait partie d’une équipe de taekwondo à Tokyo qui sera la plus importante à participer aux Jeux de GB depuis que le taekwondo est devenu un sport olympique en 2000. Walkden et Jones seront rejoints par le retour de Mahama Cho et les débutants Bradly Sinden et Lauren Williams.

Elle a déclaré: « Le taekwondo, depuis ses débuts dans ce pays en 2000 avec les Jeux olympiques de Sydney, n’a cessé de se renforcer pour l’équipe de Grande-Bretagne.

« Nous avons commencé avec Sarah Stevenson à Pékin en 2008, puis de Londres avec Jade Jones et Lutalo Muhammad en 2012 puis de Rio de Janeiro en 2016, nous étions trois à avoir obtenu une médaille.

« Maintenant, pour Tokyo, nous avons le plus d’athlètes jamais, alors j’espère que nous pourrons faire plus et remporter cinq médailles cette fois. »

201 femmes ont été sélectionnées pour monter sur la scène olympique à Tokyo pour la Grande-Bretagne, ce qui en fait les premiers Jeux de l’histoire où plus d’athlètes féminins que masculins représenteront la Grande-Bretagne.

Walkden veut servir de modèle pour les jeunes artistes martiaux en herbe au Royaume-Uni et espère que sa présence sur la plus grande scène de toutes pourra aider à augmenter les niveaux de participation à son sport chez elle.

Elle a déclaré: « Je veux essayer d’avoir autant d’enfants, filles et garçons, pour se lancer dans les arts martiaux et trouver le prochain futur champion, le prochain champion olympique et mondial.

« Mais sinon, amener les gens à faire du sport est génial et je pense que les filles l’ont fait et qu’il y a plus de filles que de garçons cette fois – donc le pouvoir des filles pour nous tous! »