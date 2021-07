JO de Tokyo 2020 : Novak Djokovic battu par Alexander Zverev en demi-finale olympique | Actualités des Jeux Olympiques

La candidature de Novak Djokovic pour une médaille d’or en simple est tombée en demi-finale

La candidature de Novak Djokovic pour un « Golden Slam » est terminée après sa défaite face à Alexander Zverev en demi-finale des Jeux Olympiques de Tokyo.

Le numéro un mondial visait à devenir le premier homme à remporter les quatre tournois majeurs et une médaille d’or olympique en simple au cours de la même année civile. Steffi Graf est la seule joueuse de tennis à avoir réalisé cet exploit auparavant.

Après une série de matchs productifs à Tokyo et Djokovic volant à travers le premier set de la demi-finale, sa tentative de créer plus d’histoire du tennis semblait sécurisée.

Cependant, Zverev, 24 ans, a fait preuve d’un niveau exceptionnel de détermination et de caractère pour renverser son propre jeu et triompher 1-6 6-3 6-1.

Zverev affrontera désormais Karen Khachanov en finale. Le numéro un mondial doit se dépoussiérer et rencontrer l’Espagnol Pablo Carreno Busta dans le match pour la médaille de bronze.

Plus à venir…

