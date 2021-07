JO de Tokyo 2020 : Naomi Osaka allume la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture | Actualités des Jeux Olympiques

Naomi Osaka a été la dernière relayeuse de la flamme olympique et a allumé la vasque olympique

Naomi Osaka a eu l’honneur d’allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Tokyo 2020 retardés.

Le joueur de tennis de 23 ans suit les traces d’une longue lignée d’athlètes emblématiques qui ont été choisis pour allumer la vasque olympique lors des Jeux.

À Atlanta en 1996, Muhammad Ali a créé l’un des moments les plus puissants de l’histoire des Jeux avant que Cathy Freeman ne fasse de même, quatre ans plus tard à Sydney. Lors des derniers Jeux à Rio de Janeiro, l’honneur a été remis à Vanderlei Cordeiro de Lima.

Osaka, qui a récemment parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale, a reçu le flambeau à la fin d’un relais qui comprenait de grandes icônes du sport japonais, des travailleurs clés et des enfants des régions touchées par le tremblement de terre et le tsunami il y a 10 ans.

Plus à venir…

Il s'agit d'un article de presse sur les Jeux olympiques qui est mis à jour et plus de détails seront publiés sous peu.

