JO de Tokyo 2020 : Max Whitlock défend le titre olympique de gymnastique au cheval d’arçons | Actualités des Jeux Olympiques

Max Whitlock a produit un superbe score de 15.583 en finale

Max Whitlock a défendu son titre olympique individuel de cheval d’arçons et a remporté l’or en gymnastique aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le joueur de 28 ans a été le premier à utiliser l’engin et a obtenu un score étonnant de 15,583, que personne d’autre sur le terrain n’a été en mesure d’égaler.

La médaille d’or de Whitlock est la sixième médaille olympique de sa carrière et signifie qu’il n’est que le quatrième gymnaste artistique à défendre avec succès un titre olympique.

La routine 15.400 de Chih Kai Lee a remporté l’argent, tandis que la Japonaise Kazuma Kaya a remporté le bronze.

L’Irlandais Rhys McClenaghan, qui s’est qualifié avec le meilleur score commun aux côtés de Lee, est sorti tôt de l’engin et a raté une médaille.

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de dernière minute sur les Jeux olympiques qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous propose des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Recevez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Rugby League, Rugby Union, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les gros titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir des notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.