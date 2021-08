JO de Tokyo 2020 : les Britanniques Laura Muir et Dina Asher-Smith parmi les espoirs de médailles vendredi | Actualités des Jeux Olympiques

Laura Muir visera à se battre pour une médaille au 1500m féminin vendredi

Vendredi, aux Jeux olympiques de Tokyo, Laura Muir tentera de remporter une médaille dans la finale du 1500 m féminin et Dina Asher-Smith tentera de mettre sa déception de blessure derrière elle au relais 4×100 m.

Le jour 14 des Jeux Olympiques de Tokyo offre de nouvelles chances à l’équipe GB d’ajouter à son total de 51 médailles jusqu’à présent (16 or, 18 argent et 17 bronze).

Athlétisme – Laura Muir vise la gloire du 1500m (13h50 BST)

Muir a battu deux des records britanniques de longue date de Dame Kelly Holmes au 1000m et au 1500m et elle a terminé septième lors de la finale du 1500m à Rio il y a cinq ans.

L’Ecossais a raté le podium aux Championnats du monde 2019, mais s’est bien comporté jusqu’à présent à Tokyo 2020 et a réussi un chrono de quatre minutes 00,73 derrière le favori Sifan Hassan (Pays-Bas) en demi-finale.

La championne olympique renaissante Faith Kipyegon (Kenya), et une autre à surveiller, Freweyni Gebreezibeher Hailu (Éthiopie), défieront Muir en finale.

Muir a terminé deuxième de sa demi-finale du 1500 m

Le joueur de 28 ans s’alignera sur la piste du stade olympique en tant que troisième concurrent en forme après avoir enregistré un record de la saison de 3:55,59 avant les Jeux.

Sally Gunnell dit que le retour de blessure de Dina Asher-Smith a été « incroyable » alors qu’elle a aidé l’équipe de relais 4x100m de l’équipe GB à établir un record national Sally Gunnell dit que le retour de blessure de Dina Asher-Smith a été « incroyable » alors qu’elle a aidé l’équipe de relais 4x100m de l’équipe GB à établir un record national

Athlétisme – Dina Asher-Smith revient pour le relais 4x100m (14h30 BST)

Asher-Smith, dont les problèmes aux ischio-jambiers ont fait qu’elle a raté la finale individuelle du 100 m et s’est complètement retirée du 200 m, espère terminer des Jeux décevants en beauté dans l’épreuve de sprint par équipes.

Finaliste du 100 m individuel Daryll Neita, avec Asha Philip, Imani-Lara Lansiquot et Asher-Smith a couru de manière fantastique dans leur manche 4x100m, établissant un nouveau record britannique de 41,55 secondes.

Asher-Smith et Neita célèbrent leur victoire dans le relais 4x100m

Leurs changements rapides et propres tout au long de la course leur ont permis de terminer premiers, devant les doubles champions en titre des États-Unis et de la Jamaïque.

La Jamaïque sera cependant renforcée par l’introduction d’Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce pour la finale.

Elaine Thompson-Herah est la double championne olympique du 100 m et du 200 m

Trois membres de l’équipe féminine actuelle de Grande-Bretagne faisaient partie de l’équipe 4x100m qui a remporté le bronze à Rio 2016.

Asher-Smith a étudié l’histoire à l’université, le joueur de 25 ans peut-il aider à créer une histoire de l’athlétisme vendredi pour la Grande-Bretagne ?

Plongeon – Tom Daley lors de la ronde préliminaire du plongeon individuel masculin à 10 m (7 h BST)

Tom Daley déposera son tricot et commencera sa campagne pour une deuxième médaille au tour préliminaire de la plate-forme individuelle de 10 m alors qu’il vise une place pour la finale de samedi.

Le plongeur né à Plymouth a remporté la médaille d’or à ses quatrièmes Jeux aux côtés de Matty Lee sur la plate-forme synchronisée de 10 m la semaine dernière – propulsant la Chine au titre et contribuant au brillant parcours de GB à travers les événements aquatiques dans la capitale japonaise.

Daley peut-il ajouter un autre titre olympique à sa médaille d’or au plongeon synchronisé 10 m masculin ?

Ayant fait ses débuts olympiques à l’âge de 14 ans à Pékin il y a 13 ans, Daley se décrit comme le « grand-père » de l’équipe de plongeon britannique et cela pourrait être sa dernière apparition aux Jeux.

Une dernière médaille à ajouter à sa collection d’une médaille d’or et deux de bronze serait une excellente façon de tirer sa révérence s’il choisit de le faire.

Rire : j’ai failli arrêter de plonger à cause de problèmes de santé mentale Le plongeur britannique Jack Laugher dit qu’il a presque abandonné le sport en raison de problèmes de santé mentale.

Montre Team GB

Lauren Prix est garantie d’une médaille de bronze en boxe, mais peut passer à une médaille d’argent minimum si elle bat Nouchka Fontijn en demi-finale des poids moyens féminins à 6h du matin.

Price devrait rejoindre une liste illustre comprenant Pat McCormack (argent), Ben Whittaker (argent), Karriss Artingstall (bronze) et Frazer Clarke (bronze) qui ont déjà remporté des médailles pour GB dans leurs divisions respectives, tandis que Galal Yafai se battra pour l’or olympique dans la catégorie poids mouche samedi.

Lauren Price affrontera la Néerlandaise Nouchka Fontijn vendredi pour une place dans le match pour la médaille d’or

Ainsi que l’équipe féminine du 4x100m, Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Richard Kilty et Nethaneel Mitchell-Blake également avancé à leur finale vendredi (14h50 BST) avec un temps de 38,02 secondes pour terminer deuxième dans la chaleur de mercredi.

Jodie Williams s’aligne pour l’équipe GB dans la finale du 400 m féminin, mais devra faire face à une concurrence sévère de la médaillée d’or américaine à six reprises Allyson Felix. André Butchart est le représentant britannique dans la finale du 5 000 m hommes.

Au total, huit épreuves de médailles en athlétisme ont lieu vendredi, dont le 50 km hommes et le 20 km femmes marche à Sapporo.

Jack Carlin est le dernier candidat potentiel à une médaille de la Grande-Bretagne dans le sprint masculin, qui se terminera vendredi. Carlin affronte le Néerlandais Harrie Levreysen à 8h52 BST.

Jack Carlin de l’équipe GB ira pour l’or dans le sprint individuel hommes

L’équipe GB participera également à l’épreuve féminine de madison, où Laura Kenny et Katie Archibald sont des espoirs et pourraient chacun faire une autre apparition sur le podium après leur médaille d’argent dans la poursuite par équipe plus tôt cette semaine.

Le hockey féminin le règne de l’équipe en tant que champions olympiques est terminé, mais ils peuvent obtenir une consolation de bronze s’ils battent l’Inde vendredi.

Kate Français espère s’appuyer sur sa cinquième place à Rio à la fin de l’épreuve féminine de pentathlon moderne.

Joshua Cheptegei a déjà remporté la médaille d’argent au 10 000 m hommes et pourrait en ajouter une autre au 5 000 m

Que se passe-t-il d’autre ?

La finale du 5000 m hommes débutera à 13h BST où l’Ouganda Josh Cheptegei fait partie des favoris.

Le Canada et la Suède s’affronteront dans la finale de football féminin tandis que le Mexique et le Japon, pays hôte, disputeront le match pour la médaille de bronze.

Jessica Springsteen concourra pour les États-Unis en saut d’obstacles par équipes

Détenteur du record du monde de France Yohann Diniz participe à la finale du 50 km marche hommes (21 h 30 BST jeudi).

Jessica Springsteen, la fille du célèbre auteur-compositeur-interprète américain Bruce, fera partie de l’équipe des États-Unis lors de l’épreuve de saut d’obstacles par équipes (11h BST).

Classé n°1 mondial Nelly Kodra (USA) détient une avance de quatre coups après deux tours de jeu dans la compétition de golf féminin et cherchera à consolider son avance au troisième tour vendredi.

Les États-Unis contre la Serbie (5h40 BST) et le Japon contre la France (12h BST) constituent les demi-finalistes du basket-ball féminin.