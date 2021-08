JO de Tokyo 2020 : Karsten Warholm établit un nouveau record du monde du 400 m haies | Actualités des Jeux Olympiques

Karsten Warholm réagit après avoir remporté la finale du 400 m haies hommes

Le Norvégien Karsten Warholm a dû détruire complètement le record du monde pour résister à l’Américain Rai Benjamin et remporter l’or au 400 m haies hommes.

Le mois dernier, Warholm a battu le record du monde de 29 ans de Kevin Young avec un temps de 46,70 secondes, mais il a battu son propre record avec une course étonnante de 45,94. Benjamin l’a poussé jusqu’au bout pour remporter l’argent en 46,17, également à une demi-seconde de l’ancien record.

La Brésilienne Alison dos Santos, 21 ans, a décroché le bronze en 46,72, également parmi les records précédents de Young, puisque six des sept premiers ont établi des records nationaux ou continentaux.

« Vous connaissez le cliché dans lequel il n’a pas encore coulé? Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je me sens extatique », a déclaré Warholm.

Karsten Warholm a enregistré un temps de 45,94 secondes

« Je ne peux pas croire le temps, c’est si rapide. La plupart du temps, on me pose des questions sur la course parfaite. J’ai dit qu’elle n’existait pas mais c’est la plus proche que j’ai jamais parcourue.

« Je me suis dit avant la course, souviens-toi de tout le travail que tu as fait. C’était la seule chose qui manquait à ma collection (de médailles). Je ne peux pas décrire à quel point c’est important pour moi. C’est ce que je fais le matin jusqu’à ce que la nuit, c’est énorme. »

Les nouvelles chaussures à technologie carbone contribuent peut-être à l’éruption des temps flamboyants observés à Tokyo, mais même s’ils avaient couru pieds nus, les deux grands rivaux auraient organisé un spectacle inoubliable.

Le double champion du monde Warholm court chaque course comme s’il essayait de battre le record du monde et sur son sol à Oslo le mois dernier, il a finalement obtenu la note de Young pour les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 – et apparemment un poids sur ses épaules.

Avec Benjamin affichant 46,83 dans les essais américains, le record devrait être largement battu à Tokyo, mais personne n’aurait pu prédire les morsures massives que les deux hommes ont subies.

Dans des conditions parfaites, les deux coureurs de 25 ans ont réussi de belles haies et se sont retrouvés côte à côte dans la dernière ligne droite, seulement pour que Warholm se fraye un chemin sans faute.

Quand il a vu l’heure étonnante, Warholm a semblé être sous le choc. Il a déchiré sa veste et s’est cogné la poitrine en signe de célébration avant de tomber à genoux.

Benjamin aurait été tout aussi bluffé par son chrono, d’autant plus qu’il ne suffisait qu’à la deuxième place.