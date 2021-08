JO de Tokyo 2020 : Ed Clancy annonce sa retraite après avoir subi une récidive de blessure au dos | Actualités des Jeux Olympiques

Ed Clancy est le coureur de poursuite par équipes le plus titré de l’histoire olympique

Le triple champion olympique Ed Clancy a annoncé sa retraite immédiate de l’équipe de Grande-Bretagne, le joueur de 36 ans se retirant du reste des Jeux de Tokyo.

Clancy faisait partie de l’équipe britannique qui a enregistré le quatrième temps le plus rapide lors des qualifications de la poursuite par équipe masculine lundi, les gardant dans le cadre pour défendre le titre qu’ils détiennent depuis les Jeux de Pékin en 2008, bien qu’ils soient restés loin du rythme fixé par le monde. championne du Danemark.

Selon une déclaration de British Cycling, Clancy a pris cette décision « à la suite d’un problème persistant de dos et de sciatique ».

Clancy a déclaré: « Je suis absolument navré que ma carrière olympique se soit terminée de cette façon, mais il serait injuste de ma part d’essayer de continuer maintenant que j’ai aggravé ma blessure au dos.

« En fin de compte, je veux que le reste des gars s’appuie sur le travail acharné que nous avons accompli au cours de la dernière année et demie et leur donne les meilleures chances possibles de monter sur le podium. Je les soutiendrai tout le long. «

Aux côtés d’Ethan Vernon, Ethan Hayter et Ollie Wood, Clancy a aidé la Grande-Bretagne à réaliser un temps de trois minutes 47.507 secondes en qualifications lundi, la première fois qu’ils étaient passés sous les 3h50, mais c’était encore plus de deux secondes et demie de retard. sur le Danemark.

S’exprimant ensuite, Clancy a cherché à assumer la responsabilité d’une fin de course irrégulière, incapable de tenir le volant de Hayter dans le dernier tour.

Clancy a été remplacé par Charlie Tanfield dans la formation britannique pour le reste de la compétition à Izu.

Clancy, qui a remporté sept titres mondiaux en plus de ses trois médailles d’or olympiques, a fait partie de l’équipe de Grande-Bretagne au cours des deux dernières décennies, remportant son premier maillot arc-en-ciel en 2005 et atteignant l’or olympique de poursuite par équipes à Pékin, Rio et Londres.

Clancy visait une quatrième médaille d’or à Tokyo

« J’ai passé un peu plus de 20 ans dans l’équipe cycliste de Grande-Bretagne et je la considère comme ma famille », a ajouté le Yorkshireman.

« J’ai accompli plus pendant mon temps que je n’aurais jamais pu rêver, c’est quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Cela a été un plaisir, dans la mesure où si je pouvais remonter dans le temps, je le referais encore.

« C’est une décision difficile, car je l’apprécie plus que jamais, mais le choix difficile est généralement le bon et c’est le moment de partir. »

Clancy a remporté sa première médaille d’or aux Jeux de Pékin 2008

Clancy a ajouté qu’il avait l’intention de participer à la première UCI Track Champions League, une compétition pour laquelle il est un coureur fondateur, avant de se concentrer pleinement sur sa Clancy Briggs Cycling Academy.

« J’aimerais vraiment rester en contact avec British Cycling », a-t-il ajouté.

« J’ai beaucoup d’options, mais pour le moment, je vais mettre toute mon énergie à faire ce que je peux pour soutenir l’équipe cycliste de Grande-Bretagne ici à Tokyo. »