JO de Tokyo 2020 : Dina Asher-Smith échoue à la finale du 100 m | Actualités des Jeux Olympiques

Dina Asher-Smith n’a pas été en mesure d’obtenir une place de qualification automatique ou un espace de perdant le plus rapide

Dina Asher-Smith a été éliminée du 100 m féminin lors de la demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo.

Cependant, Daryll Neita de l’équipe GB a réussi à s’assurer la dernière place des perdants les plus rapides avec sa demi-finale de 11 secondes chrono.

Asher-Smith, médaillé d’argent du 100 m aux championnats du monde 2019, a couru dans la première des trois demi-finales et a enregistré un temps de 11,05.

Le temps de la joueuse de 25 ans était bien en deçà de son record personnel [10.83] et le meilleur de la saison [10.91].

Elaine Thompson-Herah a remporté la manche d’Asher-Smith, avec Ajla Del Ponte prenant la deuxième place de qualification automatique.

La campagne de la Britannique Asha Philip s’est également terminée puisque l’ancienne gymnaste a terminé dernière de la deuxième demi-finale.

