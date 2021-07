JO de Tokyo 2020 : Adam Peaty et Tom Daley visent l’or en piscine | Actualités des Jeux Olympiques

Adam Peaty a remporté l’or au 100 m brasse aux Jeux de 2016

Lundi aux Jeux olympiques, Adam Peaty visera à devenir le premier nageur britannique à conserver un titre olympique dans la piscine, tandis que Tom Daley partira à la recherche d’une médaille d’or insaisissable dans l’épreuve masculine du 10 m synchro.

Après être resté invaincu au cours des sept dernières années, Peaty a la chance de marquer l’histoire à Tokyo, la finale ayant lieu à 3h12 BST.

Au total, 21 médailles seront proposées lundi, dont pour la première fois en skate féminin.

Pendant ce temps, la première course de médailles en canoë slalom a lieu et la compétition de rugby à sept est sur le point de commencer.

A ne pas manquer

Natation – Adam Peaty au 100 m brasse, finale à 3h12 BST

Tourbé pourrait entrer dans l’histoire au Japon en tant que premier nageur britannique à défendre son titre olympique.

Avec un record de six titres mondiaux sur 50 et 100 m, il est peut-être la force la plus dominante de toute l’équipe de l’équipe GB à Tokyo.

Jusqu’au 30 avril, le top 20 des nages les plus rapides de l’épreuve avait son nom à côté d’eux.

0:58 Peaty s’est fixé l’objectif ambitieux de remporter trois médailles d’or et de battre un record du monde aux Jeux olympiques de Tokyo. Peaty s’est fixé l’objectif ambitieux de remporter trois médailles d’or et de battre un record du monde aux Jeux olympiques de Tokyo.

Après avoir établi un nouveau record du monde pour remporter l’or en 2016, même la légende olympique Michael Phelps a été impressionnée : « C’est l’une des nages les plus dégoûtantes que j’ai vues. Je suis juste content de ne pas avoir à courir avec lui. »

Le record du monde actuel de Peaty est plus d’une seconde plus rapide que son plus proche rival Arno Kamminga, ce qui a permis au favori rouge de 26 ans de triompher dans la capitale japonaise.

Plongeon – Tom Daley dans l’épreuve synchronisée du 10 m hommes, finale à 7h00 BST

Présent à ses quatrièmes Jeux olympiques, Daley sera désespéré de finalement remporter l’épreuve masculine du 10 m synchro aux côtés du débutant Matty Lee.

Après être devenu le plus jeune olympien d’été britannique à l’âge de 14 ans à Pékin en 2008, il a ensuite remporté le bronze individuel lors de ses Jeux à domicile à Londres en 2012.

Le joueur de 27 ans n’a pas atteint la finale individuelle lors des derniers Jeux, mais a depuis remporté un deuxième titre mondial en 2019.

Il est également en forme dans cette épreuve particulière, ayant remporté le bronze à Rio de Janeiro en 2016 avec Daniel Goodfellow.

À 27 ans, ce pourrait être la dernière chance de Tom Daley à la gloire olympique

Superstars à surveiller

Ayant déjà accumulé cinq médailles d’or olympiques, icône de la natation Katie Ledecky a l’intention de conserver son titre sur 400 m nage libre au Centre aquatique de Tokyo.

Avec Phelps ayant pris sa retraite après Rio avec 23 médailles d’or olympiques étonnantes, Ledecky a la chance de devenir le nouveau visage de la natation, alors qu’elle vise quatre titres individuels au Japon.

L’Américaine devra cependant être à son meilleur si elle veut conjurer la menace de Ariarne Titmus, qui a infligé à la jeune femme de 24 ans sa première défaite sur 400 m lors d’une épreuve majeure des Championnats du monde 2019.

L’Australien a également enregistré le temps le plus rapide du monde cette année sur la distance.

La finale à 3h20 BST est à ne pas manquer.

Katie Ledecky était l’une des stars des Jeux de Rio il y a cinq ans

Montre de l’équipe GB

Jonny Brownlee vise à monter sur le podium du triathlon autour du parc marin d’Odaiba.

Son frère Alistair est le double champion en titre, Jonny remportant le bronze en 2012 et l’argent en 2016.

Cependant, Alistair n’a pas réussi à se qualifier cette fois, laissant Jonny et Alex Yee, qui a réservé sa place après avoir remporté l’épreuve des World Triathlon Series à Leeds, pour porter les espoirs britanniques à cette occasion.

0:56 Alistair Brownlee dit que le débutant olympique Alex Yee a un « vrai bon coup » pour remporter une médaille au triathlon Alistair Brownlee dit que le débutant olympique Alex Yee a un « vrai bon coup » pour remporter une médaille au triathlon

Débutant olympique Adam Burgess, qui est médaillé d’argent européen et multiple médaillé de Coupe du monde, espère participer à la première course médaillée de canoë-slalom des Jeux dans l’épreuve C1.

En tant que seul escrimeur britannique à Tokyo, Marcus Mepstead a une chance extérieure de succès dans l’épreuve de fleuret masculin, ayant remporté l’argent mondial il y a deux ans dans cette épreuve.

Le rugby à sept débute lundi lorsque Hommes de l’équipe GB face à une double tête contre le Canada et accueille le Japon.

Les Fidji ont été sacrées championnes lorsque le rugby à sept est apparu aux Jeux olympiques pour la première fois en 2016

Les Britanniques, qui ont décroché l’argent alors que le sport faisait ses débuts olympiques à Rio, tenteront de faire mieux cette fois-ci, mais feront face à une rude concurrence de la part de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et des Fidji, détenteurs actuels, avec le concours pour l’or prévu qui aura lieu mercredi.

Équipes de hockey masculin et féminin de Grande-Bretagne, pendant ce temps, sont tous deux en action dans leurs deuxièmes matchs de poule alors que les hommes affrontent le Canada avant la rencontre féminine avec l’Afrique du Sud.

Où les médailles seront gagnées

Les premières médailles féminines de skateboard seront remises lors de l’événement de rue au parc sportif d’Ariake. À 00h30 BST, la première des quatre manches préliminaires aura lieu avant le départ de la finale à 04h25 BST.

Leticia Bufoni sera difficile à battre, le Brésilien ayant été sacré champion des X Games à cinq reprises.

En gymnastique, le Japon a proposé de défendre son titre dans le épreuve par équipe masculine après avoir devancé la Russie et la Chine lors des derniers Jeux.

Les champions en titre seront privés de la légende Kohei Uchimura, mais à domicile, car il a choisi de se concentrer sur les épreuves individuelles.

Avec sept médailles olympiques, Kohei Uchimura est l’un des plus grands gymnastes de tous les temps

UNE épreuve de double mixte figurera pour la première fois dans le tennis de table aux Jeux olympiques.

C’est une bonne nouvelle pour la Chine, qui a remporté 28 des 32 médailles d’or décernées depuis l’introduction du sport aux Jeux en 1988.

Pendant ce temps, le cours de la VTT cross-country homme L’événement présente le mont Fuji et a été décrit comme l’un des plus beaux jamais créés aux Jeux olympiques.

Les autres événements qui remettront des médailles au cours de lundi comprennent l’équipe masculine tir à l’arc, aux femmes sabre et les hommes clôture en aluminium, aux femmes -57kg et les hommes -73kg de judo, femmes et hommes tir au pigeon d’argile, aux femmes 100m papillon et les hommes relais 4x100m nage libre, aux femmes -67kg et les hommes -80kg de taekwondo, et les femmes 55kg d’haltérophilie.