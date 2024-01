JO de Paris 2024 : le phénomène slovène Tadej Pogacar s’apprête à défier la domination américaine et envisage un triomphe cycliste sans précédent

Dans le cyclisme professionnel, l’insaisissable doublé Giro d’Italia et Tour de France est un exploit captivant. Marco Pantani l’a réalisé pour la dernière fois en 1998, et il continue de captiver les fans et les pilotes. Cependant, Jens Voigt, ancien maestro du cyclisme connu pour son style de course audacieux, met en lumière la rareté de ce double triomphe. Le monde du cyclisme attend avec impatience les Jeux olympiques de Paris 2024, qui mettront en valeur les talents cyclistes mondiaux.

Les idées de Voigt fournissent une perspective précieuse, soulignant la dynamique évolutive et les possibilités accrues au sein du cyclisme professionnel. Cela est particulièrement vrai dans le contexte des monumentaux Jeux olympiques de Paris. Mais les Jeux olympiques de Paris 2024 verront-ils le couronnement d’une nouvelle légende du cyclisme, alors que les prétendants s’efforceront de réaliser le très convoité doublé du Giro d’Italia et du Tour de France ?

Viser les JO de Paris 2024

Jens Voigt exprime son admiration pour Tadej Pogacar, affirmant que si quelqu’un peut briser cette séquence, c’est bien la sensation slovène. Pogacar, double vainqueur du Tour de France, apporte un style intrépide et offensif aux courses. Voigt, tout en reconnaissant les défis posés par les Giro et Tour consécutifs, estime que la jeunesse de Pogacar, un solide soutien d’équipe et un état d’esprit gagnant le positionnent comme un formidable concurrent. Cependant, Tadej Pogacar a annoncé son ambitieux programme de courses pour 2024. Il prévoit de participer à la fois au Giro d’Italia et au Tour de France et vise également les Jeux olympiques de Paris 2024 et les Championnats du monde.

D’un autre côté, Voigt a déclaré : «Vous perdez ces accélérations et ces pics brusques mais je pense que ce sera bien pour Geraint de faire à la fois le Giro et le Tour. Il considère l’expérience du Gallois et sa transition vers un rôle de « super domestique » sur le Tour comme une décision stratégique. Malgré les changements dans le corps du cycliste vieillissant, Voigt affirme que la capacité de Thomas à s’adapter et à travailler dur pourrait faire de la double campagne du Grand Tour une entreprise gratifiante pour lui.

Déchiffrer le double code du Giro-Tour à l’ère du cyclisme moderne

Voigt attire l’attention sur l’ère du « super essence » dans les années 1990 et 2000. Il fait allusion aux défis rencontrés par les coureurs tentant le doublé Giro-Tour au cours de cette période. La nature exigeante des deux courses, avec leurs terrains et leurs défis uniques, en a fait un exploit rare. Cependant, selon Voigt, le paysage a changé. La science, les méthodologies d’entraînement et la préparation des coureurs ont considérablement évolué depuis ses années de cyclisme professionnel. Cette évolution fait du doublé Giro-Tour un objectif plausible à l’ère moderne.

Grâce aux progrès de la science de l’entraînement, des coureurs comme Pogacar et Thomas peuvent contrôler méticuleusement divers aspects de leur préparation. VVoigt souligne que l’ère du « super-essence » a évolué vers une approche plus scientifique. Ce changement permet aux athlètes d’optimiser leurs performances grâce à une gestion prudente du poids, un contrôle de l’apport énergétique et des efforts d’entraînement précis. L’évolution des méthodologies d’entraînement a transformé le doublé Giro-Tour autrefois « impossible » en une ambition réalisable pour l’épreuve d’aujourd’hui.

