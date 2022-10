Jo Brand laisse Jeremy Clarkson rougir avec des aveux très grossiers sur Who Wants to Be a Millionaire

JO Brand avait des téléspectateurs à la maison en point de suture lorsqu’elle est apparue dans la dernière édition célèbre de Who Wants To Be A Millionaire.

La star de la comédie était l’une des dernières célébrités à participer au jeu télévisé ITV dirigé par Jeremy Clarkson.

TVI

Jo a eu du mal sur une question[/caption]

TVI

Sa réponse s’est cependant avérée être un énorme choc[/caption]

Lors de son apparition dans l’émission, Jo a donné un peu mais trop d’informations qui ont fait rire les téléspectateurs devant leurs téléviseurs.

Au cours du quiz, Jérémie a demandé à Jo : “Le film ‘The Social Network’ raconte l’histoire de la création de quel site internet ?”

Jo a malheureusement souffert d’un vide mental qui l’a laissée en difficulté pour répondre à la question du film.

Du coup, l’humoriste a décidé d’utiliser l’une de ses bouées de sauvetage et de demander à Jeremy son avis sur la question.

Jo a réfléchi aux réponses possibles alors qu’elle cherchait les conseils de Jeremy et il n’a pas tardé à faire part de ses réflexions personnelles.

Le présentateur de télévision a déclaré avec confiance: «Voici ce que je pense. En fait, je ne pense pas, je sais que c’est Facebook.

Jo a semblé se détendre en disant à Jeremy: “J’y ai pensé”, insinuant qu’elle avait une idée de la réponse.

Cependant, c’est ce que l’actrice a dit ensuite qui a laissé Jeremy rougir et les téléspectateurs à la maison dans l’hystérie.





La star a réfléchi: “J’ai juste eu un petit tremblement et je me suis presque mouillée, alors j’ai pensé que je ferais mieux de vous demander.”

Jeremy a réaffirmé que Facebook était sa réponse finale car Jo était d’accord avec lui et a choisi cela comme son choix.

Les fans à la maison adoraient Jo alors qu’ils partageaient leurs opinions sur Twitter.

Un fan a dit avec adoration: “J’adore Jo Brand, elle est tellement drôle #whowantstobeamillionaire.”

Un autre a écrit: “J’adore Jo Brand, elle est hilarante.”

Un fan a cependant été choqué que la star ne soit pas encore plus sûre de la réponse, car ils ont dit : « Attendez… Jo Brand n’a pas entendu parler de The Social Network ? C’est l’un des films modernes les plus emblématiques ! C’est comme ne pas savoir que James Cameron a réalisé Titanic. #Qui veut gagner des millions.”

Jo a réussi à empocher sa charité digne de 64 000 £ pendant son temps dans l’émission.

Ailleurs dans l’épisode, le journaliste Dan Walker a laissé les téléspectateurs stupéfaits à la maison par son manque de connaissances générales.

À un moment donné, Dan, 45 ans, a été interrogé : « La résidence royale Sandringham House est la plus proche de laquelle de ces villes ? et ses options étaient Brighton, Bristol, Norwich ou York.

Bien qu’il ait été journaliste à la télévision nationale et qu’il ait fait des reportages dans tout le pays au cours de sa carrière, Dan ne le savait pas, et quand Jeremy a dit qu’il pensait que Dan aurait couvert beaucoup d’histoires à partir de là, Dan a répondu : « Je ne suis jamais allé à Sandringham. .”

Il a ensuite décidé d’utiliser sa demande au public, 59% ayant choisi Norwich.

Dan a commenté: “J’aurais dû faire confiance à l’intestin, n’est-ce pas?”

TVI

Les questions ont laissé Jo l’esprit vide[/caption]