JNJ haussier, mises à niveau AMD, coûts Disney

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct "Morning Meeting" à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. Haussier sur les mises à niveau JNJ pour les réductions de coûts AMD chez Disney 1. Haussier sur JNJ Johnson & Johnson (JNJ) est un nom de haute qualité et résistant à la récession que nous avons exhorté les investisseurs à posséder dans cet environnement économique turbulent – et nous pensons qu'il pourrait monter en flèche encore plus élevé une fois que la société aura achevé la scission de son unité de santé grand public l'année prochaine. "Le nom numéro un à posséder pour 2023 dans notre portefeuille pourrait très bien être JNJ à cause de la pause", a déclaré Jim Cramer lundi. 2. Mises à niveau pour AMD UBS et Baird ont tous deux mis à niveau Advanced Micro Devices (AMD) à un achat en début de semaine. UBS a évoqué l'optimisme autour de l'activité PC de la société l'année prochaine, tandis que Baird a déclaré qu'une solide performance de la puce de nouvelles de la société, Genoa, pourrait l'aider à gagner plus de parts de marché l'année prochaine. Nous voulons rester longs sur le titre mais conseillons aux investisseurs d'attendre un recul avant d'ajouter à leurs positions. Nous recommandons aux investisseurs de se précipiter lorsque l'action descend en dessous de 73 $ par action. L'action AMD a augmenté de 1,6 % en milieu de matinée, à 73,53 $ par action. 3. Les réductions de coûts au Disney Club holding Walt Disney Co. (DIS) prévoit de mettre en œuvre un gel des embauches et de réduire ses effectifs, selon une note interne que le PDG Bob Chapek a envoyée aux chefs de division vendredi. Cependant, nous ne pensons pas que ces mesures vont assez loin après les résultats lamentables du quatrième trimestre fiscal annoncés par Disney la semaine dernière. Cependant, nous nous en tenons au stock pour le moment, car nous pensons que Disney maintient une franchise stellaire, malgré un leadership terne au sommet. L'action s'échangeait en hausse de 1,28 % en milieu de matinée, à 96,23 $ par action. (Jim Cramer's Charitable Trust est long AMD, DIS, JNJ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu'abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n'effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d'acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d'une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l'alerte commerciale avant d'exécuter la transaction.