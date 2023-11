JMU appelle à nouveau la NCAA à réduire la période de transition du football

Marc SchlabachRédacteur principal d’ESPNLecture de 5 minutes

James Madison reste parfait malgré la déroute de Georgia State James Madison passe à 9-0 cette saison avec une victoire facile 42-14 contre Georgia State.

Les responsables de James Madison ont lancé lundi un autre appel au conseil d’administration de la division I de la NCAA pour qu’il réduise la transition FCS à FBS de son programme de football de deux ans à un, afin que les Dukes invaincus puissent être éligibles pour participer à un match de bowling en séries éliminatoires cette saison.

Dans une lettre adressée au président du conseil d’administration de la division I de la NCAA, Jere Moorhead, au président de l’Université de Géorgie, au président de la JMU Jonathan Alger et au directeur sportif Jeff Bourne, les Dukes ont affirmé que les Dukes “s’étaient lancés dans cette transition d’une manière qu’aucune autre institution ne l’avait fait depuis que les règles de transition ont changé”. il y a 23 ans” et que leurs “étudiants-athlètes ont atteint un niveau de succès étonnant et sans précédent au cours de cette période”.

“Un soulagement permettant à nos étudiants-athlètes de participer à un match de bowling, comme leur jeu l’a mérité, est justifié”, ont écrit les responsables de la JMU.

“Nos étudiants-athlètes ont tout fait de la bonne manière et ils considèrent l’interdiction des séries éliminatoires dans ce cas comme une punition inexplicable à la lumière des priorités déclarées de la NCAA. Comme de nombreux commentateurs l’ont noté, c’est une opportunité pour la NCAA de faire la bonne chose. pour nos étudiants-athlètes et reconnaître leurs efforts exceptionnels sur et en dehors du terrain.

Selon les règles de la NCAA, les équipes effectuant la transition du FCS au FBS ne sont pas éligibles pour les séries éliminatoires les deux premières années. Le 27 avril, la NCAA a rejeté l’appel de l’école visant à achever la transition de deux ans en un an seulement.

James Madison a été la première école à faire appel du délai de deux ans.

L’ailier rapproché Zach Horton et JMU dépassent Georgia State pour obtenir une fiche de 9-0 cette saison et mener la Sun Belt Conference lors de la deuxième saison des Dukes en FBS. Photo AP/Hakim Wright Sr.

Le comité de transformation de la NCAA a établi de nouvelles conditions d’adhésion au FBS qui entreront en vigueur le 1er août 2027. Dans la lettre adressée à Morehead, les responsables de la JMU ont écrit que « grâce à la diligence et à la planification de notre institution, nous sommes en mesure de confirmer que nous respectons ” Les exigences mises à jour maintenant. Nous avons satisfait aux exigences complètes d’adhésion à FBS au cours des deux années de notre transition, et continuerons à les satisfaire à l’avenir. “

Les Dukes, qui en sont à leur deuxième saison à la Sun Belt Conference, ont une fiche de 9-0 et se classent au 21e rang dans les sondages de l’Associated Press et des entraîneurs. Étant donné que James Madison n’est pas éligible selon les règles de la NCAA pour participer aux séries éliminatoires, il n’est pas inclus dans le classement du comité de sélection des éliminatoires de football universitaire.

Si les Dukes étaient éligibles pour concourir dans un bowl cette saison, ils pourraient être l’équipe la mieux classée d’une conférence du Groupe des 5 au classement CFP et en lice pour jouer dans un match de bowl du Nouvel An. La semaine dernière, les Dukes ont remporté leur 12e match consécutif, 42-14 à Georgia State, et ils font partie des sept équipes invaincues du FBS.

James Madison accueille UConn samedi (14 h HE, ESPN+).

Dans l’état actuel des choses, la seule façon pour les Dukes de jouer dans un match de bowling est de ne pas avoir suffisamment de 6 à 6 équipes pour occuper 82 places en 41 matchs de bowling à la fin de la saison régulière. Les Dukes ne sont pas non plus éligibles pour participer au match de championnat de la Sun Belt Conference, bien qu’ils soient la seule équipe encore invaincue en championnat.

Les responsables de JMU ont noté dans la lettre à Morehead que les Dukes avaient une fiche de 15-3 contre la compétition FBS au cours des deux dernières saisons, et qu’ils sont le seul programme à être classé dans le sondage AP au cours de chacune des deux années lors de la transition du FCS au FBS.

“Plus important encore, un allègement est justifié pour le bien-être des étudiants-athlètes”, ont écrit les responsables de la JMU dans la lettre. « Les membres reconnaissent la participation aux séries éliminatoires comme un élément fondamental de l’expérience étudiant-athlète. Si un allègement était apporté, nos étudiants-athlètes auraient potentiellement la rare opportunité de participer à un prestigieux concours de six bols du Nouvel An.

“Notre équipe comprend des cohortes d’étudiants qui ont traversé les perturbations du COVID, ont raté des opportunités méritées l’année dernière et sont confrontés à des perspectives incertaines de jouer en séries éliminatoires cette année encore malgré leur succès soutenu. … Le refus artificiel de telles opportunités, qui autrement ont été gagnés sur le terrain, est clairement préjudiciable à la santé mentale et au bien-être de nos étudiants. De plus, ce déni entrave les perspectives financières et les possibilités professionnelles de nos étudiants-athlètes.

Le procureur général de Virginie, Jason Miyares, un ancien élève de la JMU, a écrit une lettre au président de la NCAA, Charlie Baker, en septembre, lui demandant d’autoriser les Dukes à jouer à un match de bowling.

Dans une réponse à Miyares le mois dernier, Baker n’a pas bougé de la position de la NCAA.

“Le conseil d’administration et le conseil de la Division I estiment que des normes et des délais clairs pour les processus de reclassification favoriseront la croissance stratégique des membres et permettront une expérience uniforme pour toutes les institutions en cours de reclassification”, a écrit Baker. “Le conseil d’administration et le conseil ont convenu que si des changements au processus de reclassement de FCS à FBS sont justifiés, ceux-ci devraient être traités par le biais d’une législation qui s’applique à toutes les écoles reclassées de FCS à FBS.”