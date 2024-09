JMGO lance N1S Ultimate 4K et N1S Pro 4K avec

BERLIN, 07 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — JMGO, pionnier de la technologie optique, a lancé aujourd’hui les projecteurs N1S Ultimate 4K et N1S Pro 4K à l’IFA 2024. Tous deux sont dotés de l’optique laser triple MALC™ 2.0 pour offrir simultanément une luminosité, un contraste et des performances de couleur supérieurs, établissant ainsi de nouvelles normes pour la projection laser.

« Le compromis entre luminosité, contraste et couleur est depuis longtemps un défi pour les projecteurs laser », a déclaré Forrest Li, PDG de JMGO, lors de la conférence de presse du 7 septembre. « En tant que leader du secteur doté de solides capacités de recherche et développement en interne, nous nous engageons à offrir aux consommateurs une expérience de visionnement sans compromis grâce à une innovation technologique incessante. »

Le N1S Ultimate 4K offre 3 500 lumens ANSI, un rapport de contraste de 1 600:1 et une couverture des couleurs BT.2020 de 110 % avec ∆E

Un autre point fort est le cardan intégré emblématique, introduit pour la première fois en 2022 et désormais largement adopté dans l’ensemble du secteur. Cette conception permet au projecteur de pivoter à 360° et de s’incliner à 135°, ce qui facilite le réglage de l’angle de projection et la transformation de n’importe quel espace en salle de cinéma.

À l’IFA, le 120S Color Challenge de JMGO a suscité un intérêt considérable. Les participants ont eu 120 secondes pour repérer la couleur qui différait légèrement des huit autres dans une grille 3×3. Grâce à la luminosité et aux couleurs supérieures du N1S Ultimate 4K, le jeu était facile à jouer même sous une lumière ambiante importante. Une autre attraction était l’Espace de l’imagination, où les visiteurs pouvaient regarder à travers une fenêtre projetée vers d’autres mondes, tous créés par des projecteurs JMGO.

Les nouveaux projecteurs N1S sont désormais disponibles sur Amazon aux États-Unis et en Europe (Allemagne, France, Italie et Espagne). Le N1S Ultimate 4K est vendu au prix de 2 799 $ aux États-Unis ou 2 999 € en Europe, et le N1S Pro 4K est vendu au prix de 1 999 $ ou 2 299 €.

À propos de JMGO

Depuis 2011, JMGO s’engage à offrir des expériences immersives sur grand écran avec portabilité et polyvalence. En intégrant un design fonctionnel et un divertissement de haute qualité, JMGO s’efforce de créer un écosystème de divertissement à domicile tout-en-un, une première dans l’industrie, qui englobe le terminal, le contenu, la plate-forme et le logiciel pour un marché mondial.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/946af1ff-f398-4aaa-bdc8-8370ebd9e34b