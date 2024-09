JMGO dévoile deux nouveaux projecteurs laser portables 4K à l’IFA qui rejoignent le N1S Ultra primé

Nous avons récemment testé le projecteur laser JMGO N1S Ultra 4K, un appareil portable au design élégant et robuste qui offre également une image 4K vibrante et impressionnante. L’une des raisons pour lesquelles l’image nette et lumineuse a tant impressionné est l’utilisation d’une source de lumière laser à trois couleurs via la technologie MALC 2.0 Triple Laser Optics de la société. Par rapport aux sources lumineuses à lampe traditionnelles, c’est une véritable révolution.

VOIR LA GALERIE – 2 IMAGES

Il offre une image globale plus lumineuse, et la clarté et le contraste de l’image sont améliorés sans l’effet habituel de « moucheture » de la lumière laser émis par les projecteurs laser traditionnels. Lors de l’IFA 2024, JMGO a annoncé l’élargissement de sa gamme N1S avec deux nouveaux modèles, le N1S Ultimate 4K et le N1S Pro 4K. Quant à la façon dont la gamme se compare, l’Ultra que nous avons testé se situe entre le Pro et l’Ultimate, ce qui fait du modèle Ultimate le nouveau produit phare de JMGO.

L’Ultimate a une luminosité nominale de 3 500 lumens ANSI, tandis que le Pro offre 2 400 lumens ANSI. Les trois modèles ont un rapport de contraste FOFO de 1 600:1, une couverture de la gamme BT.2020 de 110 % et une précision des couleurs exceptionnelle.

« Le compromis entre luminosité, contraste et couleur est depuis longtemps un défi pour les projecteurs laser », a déclaré Forrest Li, PDG de JMGO. « En tant que leader du secteur doté de solides capacités de recherche et développement internes, nous nous engageons à offrir aux consommateurs une expérience de visionnement sans compromis grâce à une innovation technologique incessante. »

Ces nouveaux modèles arborent tous le même look et la même sensation que le projecteur laser JMGO N1S Ultra 4K que nous avons récemment examiné, qui comprend un cardan intégré pratique, des haut-parleurs décents et une intégration complète de Google TV avec prise en charge d’applications de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+, Plex et autres.

Le nouveau JMGO N1S Ultimate 4K est au prix de 2799 USD (Lien Amazon), au-dessus du JMGO N1S Ultra 4K, dont le prix est de 2499 USD (Lien Amazon), et le nouveau JMGO N1S Pro 4K, dont le prix est de 1999 USD (Lien Amazon).