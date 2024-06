JLo s’oppose à l’image de « bourreau de travail » au milieu des rapports sur les problèmes conjugaux

Ben Affleck et Jennifer Lopez seraient confrontés à des problèmes conjugaux

Jennifer Lopez dit qu’elle est une fière femme au foyer, malgré les rumeurs du contraire au milieu de ses problèmes conjugaux avec Ben Affleck.

Lors de sa récente conversation avec Bazar de Harper tout en faisant la promotion de ses nouvelles boissons Delola, la chanteuse de 54 ans a déclaré qu’elle atténuait son horaire de travail chargé pour consacrer plus de temps à sa vie familiale et à ses amis.

« J’aime cuisiner. Mes enfants adorent cuisiner. J’adore recevoir à la maison, ma famille et mes amis, surtout maintenant que le temps est plus chaud », a-t-elle déclaré au média, ajoutant : « J’aime recevoir des gens. Je n’aime pas sortir beaucoup.

« Parfois, c’est un brunch ou une après-midi au bord de la piscine, ou un bon petit dîner avec quelques amis. Même juste un genre de quotidien – un ami qui vient s’asseoir près du feu », a-t-elle déclaré.

« C’est comme créer la plus belle vie possible pour vous-même et créer ces moments inoubliables pour vous, votre famille et vos amis », a-t-elle conclu.

Les paroles de Lopez interviennent au milieu d’un rapport de Hebdomadaire américain affirmant qu’elle est confrontée à des problèmes conjugaux avec Affleck parce qu’elle travaille trop.

Des sources ont affirmé au média que l’actrice oscarisée « n’était pas d’accord avec le style de vie de Jennifer ».