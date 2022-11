JLo explique pourquoi son mari Ben Affleck ne sera jamais M. Lopez

Jennifer Lopez est peut-être connue sous le nom de “Jenny from the Block” pour ses fans, mais pour la chanteuse et actrice elle-même, elle est Mme Affleck.

Après avoir ravivé sa romance avec son mari Ben Affleck après un engagement original il y a deux décennies, JLo change de nom.

“Les gens vont encore m’appeler Jennifer Lopez. Mais mon nom légal sera Mme Affleck parce que nous sommes unis. Nous sommes mari et femme. J’en suis fier. Je ne pense pas que ce soit un problème, ” a révélé l’homme de 53 ans dans le numéro de décembre 2022 de Vogue.

La native du Bronx est claire que si son nom change, son identité ne l’est pas. “Je suis très en contrôle de ma propre vie et de mon destin et je me sens autonome en tant que femme et en tant que personne.”

BEN AFFLECK ET JENNIFER LOPEZ LE SCELLENT AVEC UN BAISER ALORS QUE LES PHOTOS DE LEUR MARIAGE RÉVÈLENT UNE MAGNIFIQUE CÉRÉMONIE

Alors que son nom de famille est en cours de modification, Lopez n’attend pas la même chose pour son mari de 50 ans. Lorsqu’on lui a demandé si elle aimerait qu’Affleck devienne M. Lopez, la mère de deux enfants a répondu : “Non ! Ce n’est pas traditionnel. Il n’y a aucune romance. C’est comme si c’était un mouvement de pouvoir, vous savez ce que je moyenne?”

En fin de compte, leur relation tourne vraiment autour de l’amour. “Je n’ai jamais hésité à penser que pour moi, j’ai toujours eu l’impression qu’il y avait un véritable amour là-bas, un vrai amour là-bas”, dit-elle à propos de ses retrouvailles avec Affleck.

“Les gens dans ma vie savent qu’il était une personne très, très spéciale dans ma vie. Lorsque nous nous sommes reconnectés, ces sentiments pour moi étaient encore très réels… Je ne sais pas si je le recommande à tout le monde. Parfois, vous vous dépassez, ou vous grandissez simplement différemment. Nous deux, nous nous sommes perdus et nous nous sommes retrouvés. Pour ne pas discréditer tout ce qui s’est passé entre les deux, parce que toutes ces choses étaient réelles aussi.

JLO AURAIT DÉCHIRÉ LA FUITE DU « MOMENT PRIVÉ » PENDANT LE MARIAGE DE BEN AFFLECK : « VOLÉ SANS NOTRE CONSENTEMENT »

À cette époque, ils étaient séparés, Lopez et Affleck ont ​​tous deux construit des familles avec leurs ex-conjoints, Marc Anthony et Jennifer Garner, respectivement. Désormais, la priorité des jeunes mariés est de fusionner leurs familles.

Lopez est mère de jumeaux Max et Emme 14 ans, tandis qu’Affleck est père de Violet 16 ans, Seraphina 13 ans et Samuel 10 ans.

“Ce sont des adolescents. Mais ça se passe très bien jusqu’à présent”, a expliqué Lopez à propos de leur famille recomposée. “Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que ses enfants ont un nouvel allié en moi et que mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui les aime vraiment et se soucie d’eux, mais qui peut avoir une perspective différente et m’aider à voir les choses que je Je ne peux pas voir avec mes enfants parce que je suis tellement lié émotionnellement.”