JLo en « état d’alerte élevé » après l’arrestation de Diddy ; le passé refait surface de l’ex-couple remet au premier plan la tristement célèbre fusillade de New York

L’équipe de Jennifer Lopez se bat pour retrouver un semblant de calme après l’arrestation lundi à Manhattan de son ancien petit ami Sean « Diddy » Combs. L’actrice-chanteuse n’avait même pas fini de se remettre de sa séparation difficile avec Ben Affleck, et son passé devient déjà une priorité plus importante sur l’alarme « Avertissement ». Jennifer Lopez et Sean « Diddy » Combs seraient sortis ensemble de 1999 à 2001 après s’être rencontrés sur le tournage du clip « If You Had My Love ».

Avec l’inculpation de P Diddy en début de semaine, toutes sortes de vieilles vidéos mettant en scène le magnat du hip-hop en disgrâce ont refait surface en ligne. Les internautes accordent une attention particulière aux nombreuses connexions du rappeur dans l’industrie du divertissement. Presque toutes les stars hollywoodiennes sous le soleil étaient liées d’une manière ou d’une autre à Diddy au début des années 2000, grâce à ses soirées fastueuses et néfastes. L’ancien producteur de Diddy, Rodney « Lil Rod » Jones Jr., a même décrit Combs comme un « gardien de l’industrie musicale » le mois dernier lorsqu’il a finalement rompu son silence sur son procès de 30 millions de dollars contre le fondateur de Revolt, actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.A lire aussi : Un nouveau documentaire sur Diddy annoncé après son arrestation : la chaîne Quiet on Set est le fer de lance du projet tandis que la série de 50 Cent est également attendue)

L’enquête fédérale en cours a fait exploser la vie de Diddy, mais il semble maintenant que son histoire avec JLo pourrait bien traîner Atlas La réputation de l’actrice est en baisse. Au vu des démêlés de Combs avec les forces de l’ordre, il ne serait pas très surprenant qu’une vieille affaire impliquant à la fois le magnat de la musique et « Jenny From the Block » soit rouverte.

Jennifer Lopez et son équipe peinent à avancer

Selon les sources du Daily Mail, l’équipe de Lopez est actuellement en état d’alerte maximale, car elle anticipe un drame alors que de plus en plus de gens reviennent sur la fusillade de Natania Reuben. La chanteuse n’a pas encore parlé de Diddy malgré les lourdes accusations portées contre son ancien petit ami. Son silence concorde avec les affirmations des experts selon lesquelles une écrasante majorité des célébrités hollywoodiennes de premier plan sont « mortes de peur » de donner leur avis sur l’affaire pénale de Combs, peut-être en raison de leur propre implication d’une manière ou d’une autre ou des menaces présumées que Diddy a envoyées à des personnes pour les faire taire.

« Des discussions de crise ont eu lieu cette semaine pour discuter de la manière dont Jennifer devrait réagir si l’affaire en cours déclenche le passé. Jennifer était présente lorsque l’incident s’est produit et beaucoup de gens dans l’industrie la regardent de travers », a ajouté la source.

A lire aussi | Une ancienne danseuse affirme que Diddy l’a piégée dans « Freak Off » et lui a montré les clips de JLo

Avec tous les liens avec Diddy sous la loupe, « Jen a des gens qui enquêtent sur tout. Elle ne croit pas qu’un quelconque impact négatif résultera de ce qui arrive à Diddy, mais fera tout pour éviter toute crise future », a déclaré une deuxième source. Au contraire, une troisième source a avancé que l’ouverture d’une enquête sur la tristement célèbre fusillade de New York entraînerait Lopez dans une situation « qu’elle a essayé d’oublier pendant les 25 dernières années. Elle a vécu la pire année de sa vie et toute cette histoire avec Diddy n’est que de vieilles blessures ».

De quel incident Diddy-Jennifer Lopez parle-t-on ici ?

L’ancien couple, qui s’est fréquenté de 1999 à 2001, a été victime d’un scandale impliquant le garde du corps de Diddy, Anthony « Wolf » Jones, et son protégé Moses « Shyne » Barrow. L’incident tristement célèbre dans une boîte de nuit aurait pris fin lorsqu’une bagarre a éclaté après que Combs a fait tomber un verre des mains d’un homme et que quelqu’un a jeté de l’argent en direction de l’artiste de The Love Album. Des coups de feu ont suivi, faisant trois blessés parmi les passants, dont une femme nommée Natania Reuben, qui a affirmé avoir été touchée au visage par Diddy.

Selon certaines informations, Combs et Lopez auraient pris la fuite mais auraient finalement été arrêtés. Jlo a été libérée quelques heures plus tard. Combs et son garde du corps ont finalement été acquittés des accusations. Le magnat de la musique a nié toute implication dans la fusillade, déclarant également lors d’une conférence de presse à l’époque qu’il ne possédait pas d’arme à feu.

A lire aussi | Le manoir californien de Diddy, où il a produit son clip, est désormais occupé par des squatteurs et abandonné par le fils de John Middleton

Shyne, de son côté, est resté le « bouc émissaire » de Diddy et a été condamné pour l’incident et a purgé neuf ans de prison. Plus tôt cette semaine, le rappeur devenu politicien a donné son avis sur l’arrestation de Combs tout en évoquant la fusillade survenue il y a plusieurs années. Il a déclaré à un journaliste de Channel 5 au Belize que bien qu’il ait défendu son mentor de l’époque dans l’industrie, Diddy lui a tourné le dos et « a appelé des témoins pour témoigner contre » lui.

« Il m’a envoyé en prison. C’est dans ce contexte qu’il faut toujours décrire cette relation. » Barrow a ajouté que Combs n’était pas quelqu’un avec qui il « passait ses vacances », mais plutôt quelqu’un qui « détruisait » sa vie.

Entre-temps, le rival de Diddy dans le monde du rap, Curtis « 50 Cent » Jackson, et le directeur de maison de disques Marion Hugh « Suge » Knight Jr., également un criminel condamné, ont soupçonné Ben Affleck de s’être séparé de JLo après avoir découvert son implication passée douteuse avec Diddy.