JLo aurait déchiré une fuite de “moment privé” lors du mariage de Ben Affleck: “Volé sans notre consentement”

Cela fait un peu plus d’une semaine depuis le magnifique week-end de mariage de trois jours de Jennifer Lopez avec Ben Affleck, et bien que les deux profitent certainement du bonheur conjugal pendant leur lune de miel en Italie, la chanteuse aurait révélé sur Instagram sa fureur avec une fuite “moment privé ” entre elle et son fiancé.

Selon des informations, la chanteuse s’est rendue sur Instagram pour partager son indignation après la fuite d’une vidéo de son mariage où elle sérénade Affleck avec une chanson inédite, commentant un message supprimé depuis, “Cela a été pris sans autorisation. Point final.”

Lopez aurait écrit : “Celui qui a fait ça a profité de notre moment privé. Je ne sais pas d’où vous le tenez tous parce que nous avions des NDA et avons demandé à tout le monde de ne rien partager de notre mariage. C’est notre choix de partager.”

Les invités du mariage, des amis aux stylistes, ont partagé des images moins secrètes – et vraisemblablement autorisées – de la journée spéciale des stars.

La vidéo de JLo chantant pour Affleck, qui était assise devant elle et ses choristes sur une chaise, a été publiée par un compte de fan. Le compte a depuis supprimé le message, mais a partagé ce que Lopez aurait écrit dans la section des commentaires.

Lopez aurait poursuivi: “Tout ce que je publie en privé est OnTheJLO et c’est à partager avec (sic) mes fans. Ce que je ferai quand je serai prêt à le faire. Cela a été volé sans notre consentement et vendu pour de l’argent. “

Un représentant de Jennifer Lopez n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

“OnTheJLo” est la newsletter de Lopez qu’elle publie à ses fans et qui propose un contenu exclusif sur sa vie. Elle y a partagé ses premières photos de son mariage à Las Vegas avec Affleck, ainsi qu’un aperçu des coulisses de ses robes de mariée personnalisées avec Ralph Lauren.

Alors que les amants réunis se sont mariés à Las Vegas en juillet, ils ont organisé une cérémonie et une fête plus glamour la semaine dernière dans le vaste domaine d’Affleck en Géorgie la semaine dernière.

Les jeunes mariés se sont ensuite envolés pour l’Italie, où ils ont été photographiés épris l’un de l’autre.

On ne sait pas qui a vendu les images de la sérénade privée de Lopez et Affleck.