JK Rowling reçoit un avertissement effrayant de menace de mort “vous êtes le prochain” après avoir publié un soutien à l’auteur poignardé Salman Rushdie

JK ROWLING a reçu un avertissement de mort glaçant “tu es le prochain” après avoir publié son soutien à Sir Salman Rushdie.

Rushdie, 75 ans, a subi des blessures d’horreur alors qu’il a été poignardé jusqu’à 15 fois devant une foule horrifiée à la Chautauqua Institution de New York.

JK Rowling a tweeté son soutien à Sir Salman Rushdie qui a été poignardé sur scène à New York Crédit : PA

Elle l’a appelé un utilisateur de Twitter pour avoir proféré une menace de mort Crédit : Twitter

L’auteur Salman Rushdie est transporté dans un hélicoptère après avoir été poignardé sur scène Crédit : Reuters

Maintenant, Mme Rowling travaille avec la police après avoir reçu une menace potentielle d’un utilisateur de Twitter.

L’auteur de Harry Potter, 57 ans, a partagé des captures d’écran sur Twitter d’un message d’un utilisateur qui avait écrit “ne vous inquiétez pas, vous êtes le prochain” en réponse à son tweet disant qu’elle se sentait “très malade” après avoir entendu la nouvelle et espérait que la romancière le ferait. “être d’accord”.

Rowling a tagué le compte d’assistance de Twitter dans le message et a déclaré: “Une chance d’obtenir un soutien?”

Elle a ensuite informé ses abonnés de la situation en disant : “A tous ceux qui envoient des messages de soutien : merci.

“La police est impliquée (était déjà impliquée dans d’autres menaces).”

Rowling fait partie des auteurs et des visages notables qui ont exprimé leur incrédulité après que Sir Salman ait été poignardé sur scène dans l’État de New York.

L’auteur britannique d’origine indienne, âgé de 75 ans, dont les écrits ont conduit à des menaces de mort de la part de l’Iran dans les années 1980, devait donner une conférence à l’institution de Chautauqua lorsque l’incident s’est produit, le laissant avec une blessure apparente au coup de couteau au cou.

Il est sous ventilateur et pourrait perdre un œil et a subi des lésions nerveuses au bras et au foie, selon le New York Times.

Vendredi, la police de l’État de New York a nommé l’agresseur présumé Hadi Matar, 24 ans, de Fairview, New Jersey, qui a été placé en garde à vue à la suite de l’incident.

Depuis que le suspect a été identifié, les gens sur les réseaux sociaux ont spéculé si l’attaque était en relation avec l’ancien dirigeant iranien, l’ayatollah Khomeiny, qui avait précédemment publié une fatwa appelant à sa mort.

L’appel a été lancé à la suite de la publication de son livre Les versets sataniques, qui est interdit en Iran depuis 1988 car de nombreux musulmans le considèrent comme blasphématoire.