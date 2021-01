Eddie Izzard, un comédien de genre fluide qui utilise des pronoms masculins et féminins, a défendu JK Rowling contre les accusations de transphobie.

le Harry Potter L’auteure a attiré des critiques l’année dernière après avoir contesté la formulation d’un article sur l’égalité des soins de santé, intitulé Opinion: Créer un poste plus égalitaire.COVID-19[feminine monde pour les personnes qui ont leurs règles.

«« Des gens qui ont leurs règles ». Je suis sûre qu’il y avait un mot pour ces gens», a-t-elle tweeté. « Quelqu’un m’aide. Wumben? Wimpund? Woomud? »

Le comédien dit qu'il déteste le fait qu'il se batte pour le problème



Rowling nie avec véhémence qu’elle est transphobe et a écrit une longue déclaration sur son blog sur sa position sur l’identité de genre à la suite du contrecoup de son tweet.

Izzard a appelé à une réaction plus mesurée à la position de l’écrivain sur les questions trans dans une interview avec le Daily Telegraph.

« Je ne pense pas JK Rowling est transphobe « , a-t-elle déclaré. » Je pense que nous devons regarder les choses sur lesquelles elle a écrit dans son blog.

«Les femmes ont traversé un tel enfer au cours de l’histoire. Les personnes trans ont été invisibles aussi.

«Je déteste l’idée que nous nous battons entre nous, mais ça ne va pas être trié avec le mouvement d’une baguette.

« Je n’ai pas toutes les réponses. Si les gens ne sont pas d’accord avec moi, d’accord – mais pourquoi est-ce que nous traversons l’enfer avec ça? »

'Je préfère m'appeler Eddie, ça couvre tout'



L’acteur et la bande dessinée ont fait la une des journaux en décembre après avoir été surnommé « elle / elle » alors qu’il posait pour les candidats au concours de peinture Sky Arts Artiste portraitiste de l’année, disant qu’elle voulait « être désormais basée en mode fille ».

Il a été largement rapporté qu’Izzard avait adopté des pronoms féminins, pour un accueil chaleureux sur les réseaux sociaux.

« Je n’ai pas poussé pour ça [on the programme] », A déclaré Izzard au Telegraph. » Ce n’est pas la grande chose. Je suis absent depuis 35 ans.

« Quand on m’a appelé ‘elle’ en obtenant mon diplôme honorifique à Swansea [in 2019], personne n’a donné un singe …

«S’ils m’appellent ‘elle’ et ‘elle’, c’est génial – ou ‘lui’ et ‘lui’, ça ne me dérange pas. Je préfère m’appeler Eddie, cela couvre tout. Je suis fluide.

Izzard, 58 ans, a déjà été identifié comme un travesti, portant fréquemment des robes, du maquillage, des talons et des bijoux sur et hors scène.

Elle s’est qualifiée de « lesbienne piégée dans le corps d’un homme », en disant qu’elle se sent comme « un garçon complet plus une demi-fille ».