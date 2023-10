JK Rowling dit que Lisa Nandy est la raison pour laquelle les femmes de gauche ne font pas confiance au Parti travailliste

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

JK Rowling a critiqué la députée travailliste Lisa Nandy pour ses opinions sur les questions transgenres – la décrivant comme « l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses femmes de gauche ne font plus confiance au parti travailliste ».

L’écrivain a fait cette explosion sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, après que le secrétaire fantôme au Développement international a promis, lors de son discours à la conférence travailliste, de défendre les « droits des femmes ».

Le Harry Potter L’auteur a remis en question ce soutien, évoquant les commentaires précédents de Mme Nandy et une lettre qu’elle a signée soutenant l’expulsion des membres travaillistes qui ont des « opinions sectaires et transphobes ».

Mme Rowling a été très critique à l’égard de la position du Labour sur les questions trans après que Sir Keir Starmer a déclaré que « les femmes trans sont des femmes ».

La dernière dispute est survenue lorsque Mme Nandy a tweeté des mots de son discours déclarant : « Les droits des femmes sont des droits humains et les droits humains ne sont pas négociables. Ma priorité absolue sera d’encourager et d’autonomiser les femmes et les filles partout dans le monde. »

Furieuse, Mme Rowling a tweeté : « Vous avez dit que les violeurs devraient être transférés dans des prisons pour femmes s’ils s’identifient comme des femmes. Vous avez qualifié Woman’s Place UK de groupe haineux.

Elle a ajouté : « Étant donné que vous êtes l’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses femmes de gauche ne font plus confiance aux travaillistes pour défendre leurs droits, maintenez-vous ces commentaires ?

Le commentaire faisait référence aux remarques faites par Mme Nandy lors de la conférence travailliste de 2020. « Je crois fondamentalement au droit des personnes à l’auto-identification, et je pense que la loi sur la reconnaissance du genre établit un mauvais équilibre par rapport à cela », a-t-elle déclaré.

Le leader travailliste a ajouté : « Je pense donc que les crimes qui sont enregistrés devraient être enregistrés comme le souhaite la personne, qui a suivi ce processus, a reçu un soutien et s’est identifiée. Je pense que les femmes trans sont des femmes et je pense que les hommes trans sont des hommes, donc je pense qu’ils devraient être dans la prison de leur choix.

Lisa Nandy, secrétaire fantôme au développement international (Archives PA)

Mme Nandy a également signé une carte d’engagement organisée par la Campagne travailliste pour les droits des trans, selon laquelle les membres du parti qui ont des « opinions sectaires et transphobes » devraient être expulsés.

Il a également qualifié Woman’s Place UK – un groupe qui s’oppose à l’auto-identification de genre pour les personnes transgenres – de « groupe haineux trans-exclusionniste ».

Mais le haut député travailliste a également déclaré : « Est-ce que je pense que les femmes du parti travailliste qui soulèvent des questions à ce sujet devraient être expulsées ? Non, je ne le fais pas.

Interrogée sur la question sur Sky News en 2020, Mme Nandy a déclaré : « Je dois dire que c’est la partie de l’engagement qui m’a fait réfléchir sur l’opportunité de le signer. »

« J’ai finalement décidé de le signer parce que je pense que le sentiment de l’engagement concernant la protection des droits des trans et l’acceptation que les hommes trans sont des hommes et que les femmes trans sont des femmes est vraiment important, surtout en ce moment avec le niveau de discrimination que les gens subissent. affronter. »

Elle a ajouté : « Je ne pense pas que l’interdiction des organisations soit réellement la bonne façon de traiter les questions disciplinaires au sein du parti travailliste. »

Sir Keir a été attaqué par Mme Rowling pour avoir déclaré que la loi britannique en vigueur signifiait que les femmes transgenres pouvaient déjà être considérées comme des femmes.

Lorsqu’on lui a demandé de définir ce qu’est une femme, Sir Keir a déclaré au Times : « Une femme est une femme adulte, et en plus de cela, les femmes trans sont des femmes, et ce n’est pas seulement mon point de vue – c’est en fait la loi. »

Rowling a utilisé Twitter pour affirmer que Sir Keir « déforme publiquement la loi sur l’égalité », affirmant que c’était « encore une autre indication que l’on ne peut plus compter sur le Parti travailliste pour défendre les droits des femmes ».