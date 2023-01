JK Rowling dit que le parti travailliste a laissé tomber la députée trans rangée Rosie Duffield

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

JK Rowling a accusé le Parti travailliste de ne pas avoir soutenu la députée Rosie Duffield, qui prétend avoir été “froide” par le parti pour ses opinions sur les questions transgenres.

Mme Duffield a comparé le fait d’être dans le parti à une relation abusive dans laquelle elle avait été après avoir été critiquée pour sa position sur les droits des femmes dans le débat sur l’auto-identification trans.

La dispute s’est intensifiée après qu’il est apparu qu’un porte-parole de Sir Keir Starmer a suggéré que les électeurs de Mme Duffield voulaient que le député de Canterbury “passe un peu plus de temps” dans sa circonscription plutôt que de “traîner avec JK Rowling”.

Un enregistrement des commentaires du directeur des communications du Labour, Matthew Doyle, a été publié lundi sur le site Web de Guido Fawkes.

En réponse, Mme Rowling a tweeté: “Rosie Duffield, une ancienne enseignante adjointe, mère célibataire et survivante de violence domestique, a remporté aux travaillistes un siège qu’ils pensaient impossible à gagner.”

L’auteur de Harry Potter a ajouté : « Après Corbyn, elle a été réélu au parlement avec une majorité accrue. C’est ainsi que le Labour la rembourse.

L’auteur pour enfants à succès a organisé un événement à Londres au printemps pour les militants des droits des femmes, avec Mme Duffield parmi les participants.

Mme Duffield a également défendu son travail de circonscription sur Twitter et a dénoncé les propos rapportés de M. Doyle. “Lorsque les femmes sont considérées comme difficiles, ces déclarations sont évidemment conçues pour nous saper”, a-t-elle tweeté.

«Semer une petite graine de doute, des rumeurs,« si elle passe du temps dans sa circonscription »… ça pourrait faire son chemin. La politique est méchante. Mais réfléchissez, je suis habitué à tellement pire.

Il est entendu que l’assistant travailliste en question a déclaré qu’il respectait le droit de Mme Duffield de s’exprimer sur les questions trans.

Lors du débat de la semaine dernière sur le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse) – opposé par Mme Duffield et Mme Rowling – la députée travailliste a dû élever la voix pour se faire entendre au-dessus du bruit provenant des autres, y compris des bancs de son propre parti.

Le mois dernier, le parlement écossais a voté pour permettre aux personnes trans d’obtenir un certificat de reconnaissance de genre par le biais d’un processus connu sous le nom d’auto-identification et sans avoir besoin d’un diagnostic médical – mais le gouvernement britannique est intervenu pour l’empêcher de devenir loi.

On pouvait entendre l’ancien ministre du Travail Ben Bradshaw qualifier ses inquiétudes de “déchets absolus” alors qu’il écoutait Mme Duffield défendre le besoin d’espaces “séparés par sexe”, y compris les environnements de violence domestique, les vestiaires et les prisons.

S’adressant ensuite à Twitter, elle a déclaré qu’elle avait été “criée dans la chambre” par des députés travaillistes masculins “qui ne veulent clairement pas que les femmes défendent nos droits aux espaces non mixtes”.

Sir Keir a déclaré que les travaillistes devaient faire preuve de “respect et de tolérance” face aux opinions divergentes sur le débat trans. “Je suis très préoccupé par le fait que toutes nos discussions au sein du parti travailliste et en politique sont des discussions que nous avons avec respect et tolérance”, a-t-il déclaré lundi aux radiodiffuseurs.

“Et ce sont les principes et les valeurs que je veux voir dans notre parti travailliste et sur lesquels j’insiste dans notre parti travailliste, que ce soit Rosie Duffield ou n’importe qui d’autre”, a ajouté Sir Keir.

Interrogé sur les informations faisant état des remarques de son assistant à propos de Mme Duffield, M. Starmer a déclaré: «Le respect et la tolérance sont les valeurs de l’ensemble du parti travailliste. Bien sûr, je sais qu’il existe des opinions fortes et divergentes sur un certain nombre de questions.

Le secrétaire aux Affaires étrangères de l’ombre, David Lammy, a déclaré que le parti travailliste avait besoin de “moins de chaleur” et de plus de “compréhension” lorsqu’il discutait des questions trans. Il a déclaré mardi à Times Radio qu’il était “vraiment, vraiment triste” d’entendre Mme Duffield décrire le fait d’être dans le parti comme une relation abusive.