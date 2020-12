L’auteur de Harry Potter, JK Rowling, a appelé à la fin du «climat de peur» dans le débat trans, affirmant qu’elle avait reçu des centaines de lettres «déchirantes» de femmes qui regrettaient d’avoir subi une opération de changement de sexe.

Rowling s’est retrouvée au centre d’une tempête de controverse après avoir remis en question l’utilisation du terme «Les gens qui ont leurs règles» plus tôt cette année.

Dans une nouvelle interview avec le magazine Good Housekeeping, l’écrivaine a affirmé que la grande majorité des lettres qu’elle avait reçues à la suite de la controverse provenaient de personnes qui voulaient exprimer leur soutien à sa position.

Elle a appelé à une plus grande courtoisie après une série de correspondances de médecins, d’infirmières, de travailleurs sociaux et pénitentiaires, de bénévoles dans les refuges pour femmes et de membres de la communauté LGBT, y compris des personnes trans.

«De nombreuses femmes sont préoccupées par les défis posés à leurs droits fondamentaux par certains aspects de l’idéologie de l’identité de genre», a déclaré l’écrivain de 55 ans dans l’interview.

Elle a renouvelé ses appels pour « Une conversation plus nuancée » et la fin de ce qu’elle a surnommé un «Culture de la peur», dans quelles personnes «Craignent pour leur travail et même pour leur sécurité personnelle.»

En plus d’un torrent d’abus en réponse à sa remise en question de certains aspects de l’idéologie trans, Rowling a reçu de multiples menaces de mort et le hashtag « #RIPJKRowling » a été diffusé sur Twitter en octobre.

«Je pense que tout le monde devrait être libre de vivre une vie qui lui est authentique, et qu’ils devraient pouvoir le faire en toute sécurité» Rowling a déclaré, ajoutant qu’une discussion plus ouverte est nécessaire pour naviguer dans les complexités du débat trans et comment il s’aligne avec les droits des femmes, citant un «Énorme augmentation du nombre de filles et de jeunes femmes qui cherchent à faire la transition.»

«Certaines des lettres les plus déchirantes que j’ai reçues proviennent de jeunes femmes, qui regrettent les chirurgies irréversibles qu’elles ont entreprises», a ajouté l’auteur.

Rowling a déjà été critiquée par des stars de Harry Potter, notamment Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et Eddie Redmayne pour sa défense des droits des femmes et sa position sur la question des transgenres.

Son dernier entretien fait suite à une décision historique de la Haute Cour du Royaume-Uni qui a conclu que les enfants de moins de 16 ans sont probablement incapables de donner leur consentement éclairé et informé pour suivre un traitement anti-pubertaire.

