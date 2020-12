Le gouvernement du Jammu-et-Cachemire a invité le célèbre réalisateur Imtiaz Ali à promouvoir l’art et la culture locaux en fournissant les plates-formes nécessaires aux artistes et aux jeunes locaux à travers des ateliers et des activités connexes.

Le réalisateur de Bollywood, qui a l’expérience du tournage dans J&K, a montré un vif intérêt pour la réalisation de films avec des artistes locaux utilisant des thèmes locaux, de la musique, de l’art et des lieux.

Lors d’une interaction avec des journalistes, Ali a déclaré qu’il était impressionné par la culture, l’art et le talent des artistes de J&K. Il a dit que la richesse de la culture est si profonde ici qu’il faudrait de nombreuses initiatives pour la mettre pleinement en valeur.

Sarmad Hafeez, Secrétaire, Culture et Tourisme, et Directeur de l’Archéologie et des Musées, Munir-ul-Islam, étaient également présents à l’occasion.

Ali a également déclaré qu’il était de retour pour effectuer le travail qui est exclusivement indigène en utilisant des talents locaux, des artistes, de la musique et des instruments de musique. Il a proposé que le vaste bassin de talents trouvé dans J&K soit diversifié et englobe toutes les sphères d’exigences cinématographiques, de sorte qu’il ne nous faudrait rien pour chercher ici du début à l’apogée du film.

Ali a en outre déclaré qu’il était pleinement convaincu que les anciens folklores traditionnels offrent autant d’histoires qui pourraient être traduites en meilleures présentations cinématographiques. Il a dit que les efforts consentis précédemment n’ont pas été suffisants, donc mettre davantage de thèmes au premier plan serait l’objectif principal.

Le directeur de Bollywood a déclaré que les jeunes doivent se manifester pour faire connaître leurs capacités au monde.