JK Bruce Vanderpuije : L’icône cachée de la photographie africaine

En visite à Londres pour voir le travail de son grand-père, le regretté photographe ghanéen JK Bruce-Vanderpuije, à l’exposition 2023 foire d’art contemporain africain « 1-54», Kate Tamakloe a eu la surprise de découvrir une autre de ses images, non créditée, dans la collection du Victoria and Albert Museum de la capitale britannique.

“J’ai demandé comment ils avaient obtenu la photo et on m’a répondu qu’elle se trouvait dans la bibliothèque”, se souvient-elle dans une interview à CNN. “Nous avons l’original (dans nos archives), mais d’une manière ou d’une autre, une copie a été emmenée au Royaume-Uni et, au fil du temps, son histoire a été perdue.”

L’un des plus grands documentaristes d’Afrique de l’Ouest du XXe siècle, Bruce-Vanderpuije a créé un récit prolifique de la vie avant et après Ghana après l’indépendance, illustrant l’évolution des modes et des pratiques culturelles du pays avec des portraits de jeunes couples qui se marient, de nouveau-nés et de la vie quotidienne depuis plus de 70 ans. Il a également rencontré un certain nombre de dirigeants communautaires et de personnalités politiques importants tout au long de sa carrière, parmi lesquels Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana après son indépendance de la Grande-Bretagne en mars 1957.

JK Bruce Vanderpuije/Avec l’aimable autorisation de Deo Gratias Studio/Efie Gallery “Birthday Girl”, prise dans les années 1960. L’atelier de Bruce-Vanderpuije, situé dans le quartier de Jamestown à Accra, était un lieu où les gens marquaient les moments importants de leur vie.

Depuis plus d’une décennie, depuis que Tamakloe a commencé à gérer le Studio Photo Deo Gratias, que son grand-père a créé dans le quartier de Jamestown à Accra, au Ghana, en 1922 – elle a supervisé des archives de quelque 50 000 images. Les défendre et rectifier les oublis dans les collections internationales est devenu une partie essentielle de son travail.

En collaboration avec Galerie Efie à Dubaï, la photographe éthiopienne Aïda Muluneh a réalisé une nouvelle exposition intitulé « Dévoiler les ombres du passé : JK Bruce-Vanderpuije — L’icône cachée de la photographie en Afrique » qui met en lumière des images des années 1920 et 1930, lorsque le Ghana était encore une colonie britannique (alors appelée Gold Coast).

“Quand je regarde le travail de Bruce-Vanderpuije, je pense à la responsabilité que nous portons pour préserver les visages changeants du continent”, a déclaré Muluneh à CNN.

JK Bruce Vanderpuije/Avec l’aimable autorisation de Deo Gratias Studio/Efie Gallery L’une des photos de Bruce-Vanderpuije montre des gens en train de socialiser à Accra en 1958.

“Son dévouement sur le terrain et l’ensemble de son travail sont le journal d’un pays et de son peuple”, a-t-elle ajouté, faisant allusion aux événements importants capturés par Bruce-Vanderpuije, notamment le moment où trois anciens militaires protestant contre les indemnités de guerre impayées ont été mortellement abattus. . L’incident a déclenché la Émeutes d’Accra de 1948 et éclairerait les changements constitutionnels qui façonneraient l’éventuelle indépendance du pays.

“Les photographes de cette génération ne capturaient pas d’images pour les reconnaître ou dans le but d’être présentées dans une exposition”, a expliqué Muluneh. “C’était une nécessité de préserver un moment de l’histoire.”

Né en mars 1899, James Kobla (JK) Bruce-Vanderpuije a étudié à la Royal School d’Accra et a pratiqué la photographie comme passe-temps pendant son adolescence. Plus tard, il s’est formé pendant trois ans auprès de JAC Holm (un autre photographe basé au Ghana) avant de créer son propre studio à seulement 23 ans.

Bien qu’elle ait grandi au contact du studio et du cabinet de son grand-père, l’implication de Tamakloe était presque fortuite ; après qu’un accident l’a amenée à déplacer son entreprise de cybercafé au studio, elle a commencé à soutenir son père – Isaac Hudson Bruce-Vanderpuije, également photographe et ancien gardien du studio – lorsque sa vue a commencé à se détériorer.

JK Bruce Vanderpuije/Avec l’aimable autorisation de Deo Gratias Studio/Efie Gallery Le sujet de cette image de Miss Ghana prise en 1958 a été identifié par ses enfants adultes.

« Un jour, un photographe d’Afrique du Sud est venu nous voir et a dit : « Vous êtes assis sur une mine d’or » », a-t-elle expliqué. « C’est à ce moment-là que j’ai prêté plus d’attention et que j’ai réalisé que je devais le faire. J’avais besoin de trier les archives.

Depuis 12 ans, Tamakloe numérise les photos de son grand-père. “Je fais encore beaucoup de découvertes, ce qui est très excitant”, a-t-elle ajouté, racontant comment certains des sujets de Bruce-Vanderpuije ont été identifiés des décennies plus tard, notamment Miss Ghana 1958 et Seth Anthony, le premier Africain noir à être nommé ambassadeur. officier de l’armée britannique, tous deux reconnus sur des photos par leurs enfants adultes.

« J’ai toujours été fasciné de voir la réaction de la jeune génération lorsqu’elle voit des images de personnes du passé », a noté Muluneh, qui a travaillé sur un certain nombre de projets de constitution d’archives en Éthiopie. « La magie de la photographie, pour moi, c’est qu’elle peut nous ramener à une époque et à des moments qui offrent une perspective unique pour comprendre non seulement nos gens, mais aussi nous-mêmes. Je crois qu’un débat plus large est nécessaire en ce qui concerne la préservation, la publication et la promotion des archives visuelles d’Afrique.

Tamakloe est également engagée dans la poursuite de cette conversation et désireuse d’exporter plus largement le travail de son grand-père. En fin de compte, elle a déclaré : « J’aimerais raconter l’histoire ghanéenne de manière honnête. »

JK Bruce Vanderpuije/Avec l’aimable autorisation de Deo Gratias Studio/Efie Gallery Prise en 1936, cette image montre Kojo Ababio IV (au centre), une figure importante de la politique d’Accra.

Aujourd’hui, près de deux ans après avoir célébré son centenaire, Deo Gratias est largement considéré comme le plus ancien studio photo opérationnel d’Afrique de l’Ouest et est encore largement utilisé comme il l’était à ses débuts (bien qu’avec une clientèle différente et plus petite), a déclaré Tamakloe. . « C’est dans une zone très densément peuplée et il y a beaucoup de festivals autour de nous – nous sommes également entourés d’églises – donc les gens viennent toujours se faire photographier tout habillés », a-t-elle expliqué.

Cependant, avec l’évolution des nouvelles technologies et de l’évolution de la façon dont nous interagissons avec la photographie, Tamakloe a reconnu que la plupart des gens cherchent désormais leurs souvenirs ailleurs. « Les gens viennent se faire prendre en photo d’identité, mais il n’y a plus autant de monde qu’avant », a-t-elle déclaré. « De nos jours, les gens prennent des photos avec leur téléphone. Cependant, ceux qui viennent veulent une impression à conserver et probablement à encadrer.