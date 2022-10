JJ’s Pub propose une excellente cuisine de bar à un prix avantageux – Shaw Local

Une taverne, comme le JJ’s Pub au centre-ville d’Ottawa, n’a pas à réinventer la roue lorsqu’il s’agit de sa nourriture : les boissons et une bonne ambiance attirent souvent autant la foule qu’un menu robuste.

Cependant, ce pub excelle dans les délicieuses options de restauration qui en font une destination gastronomique bienvenue. Le prix de seulement 42 $ offrait un repas substantiel pour trois personnes, un prix étonnamment bas à un moment où le coût des articles semble augmenter.

Les bouchées de bretzel avec sauce au fromage sont une option d’apéritif au JJ’s Pub à Ottawa.

Le repas a commencé avec des bouchées de bretzel croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur accompagnées d’une sauce au fromage pour tremper. C’était l’échauffement menant au plat principal composé de deux hamburgers et d’un sandwich Reuben.

Le premier hamburger était un hamburger traditionnel au bacon et au cheddar d’une demi-livre, avec du bacon épais recouvert de fromage. La deuxième sélection était un Cowboy Burger servi avec du fromage, de la sauce barbecue et une rondelle d’oignon.

Le sandwich Reuben se distinguait, en partie, par sa délicieuse choucroute. Quel que soit le type de choucroute que JJ’s sert dans son Reuben, il établit la norme de l’avis du Mystery Diner.

Le sandwich Reuben du JJ’s Pub à Ottawa s’est démarqué par sa délicieuse choucroute.

JJ’s propose un menu complet de sandwichs, d’ailes, de chili, de soupes créatives et d’autres plats.

Avec quelques semaines de plus à l’automne, JJ’s est un bon endroit pour manger en plein air, juste en face du bloc Jordan. Pour les convives qui préfèrent rester à l’intérieur, l’intérieur et les sols lambrissés du JJ lui confèrent une atmosphère de bar haut de gamme et accueillante.

Il y a beaucoup d’équipes sportives de la région de Chicago sur les grands écrans et des plaisanteries parmi les clients pour garder les choses libres, ce qui en fait l’un des meilleurs endroits d’Ottawa pour assister à un match, surtout lorsque les équipes de Chicago sont en lice pour les séries éliminatoires.

Le burger au bacon et au cheddar du JJ’s Pub à Ottawa.

Dans l’ensemble, le JJ’s Pub fait exactement ce qu’il se propose de faire : il propose une cuisine de bar savoureuse à un prix raisonnable qui ne s’écarte pas du chemin. Et il le fait dans ce qui est finalement un bon bar.

À une époque où tout le monde ressent le besoin de préparer un mélange spécial d’assaisonnement pour un hamburger éclaboussé d’aïoli à l’ail et de citron vert (et il y a un moment et un lieu pour cela), il est attrayant d’obtenir un repas satisfaisant basé sur ses ingrédients de base, tous le tout en se mariant bien avec une boisson fraîche.

• The Mystery Diner est un employé de Shaw Media. L’identité du convive n’est pas révélée au personnel du restaurant avant ou pendant le repas. Le Mystery Diner visite un autre restaurant et rend ensuite compte de l’expérience. Si le Mystery Diner ne peut pas recommander l’établissement, nous ne publierons pas d’histoire.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: JJ’s Pub

OÙ: 104, rue Main Ouest, Ottawa

TÉLÉPHONER: 815-431-1816

INFORMATIONS: www.facebook.com/jjspubottawa

https://www.starvedrockcountry.com/2022/10/11/mystery-diner-in-ottawa-jjs-pub-offers-stellar-bar-food-at-a-great-price/