JJK et CASETiFY collaborent sur des accessoires technologiques en édition limitée

CASETiFY a officiellement dévoilé sa collection avec le Jujutsu Kaisen anime, ouvrant sa liste d’attente pour ceux qui souhaitent obtenir un accès prioritaire lorsqu’ils seront disponibles à la vente au détail le 31 janvier 2024. La collection, vue ci-dessous, comprend des accessoires pour téléphones, tablettes, AirPods et plus encore. La gamme commence à 42 $ et peut être achetée via le Site Web CASETiFY et l’application Co-Lab.

La collection est disponible pour ceux qui possèdent des iPhones, des appareils Samsung et Google Pixel et présente des personnages populaires de la distribution principale, notamment Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo, Kento Nanami et Ryomen Sukuna, ainsi que des références au Prison Realm et CASETiFY ont mis en avant les produits spécialisés, comme le boîtier thermique interactif qui devient violet au contact de la chaleur corporelle, émettant une énergie maudite. D’autres articles spécialisés incluent ses couvertures AirPods Max sur le thème de Malevolent Shrine, qui seront répertoriées en précommande le 31 janvier.

Cette collection fait suite à la précédente gamme CASETiFY en collaboration avec le Naruto anime, qui arborait une gamme de coques d’appareils et de coques de téléphone sur le thème de Hidden Leaf et de l’Akatsuki, mettant en vedette l’équipe 7 et le quatrième Hokage, Minato Namikaze. La société mondiale d’accessoires technologiques s’est également déjà associée à Une pièce et Marin Lune. Pour célébrer son Jujutsu Kaisen collection, CASETiFY présentera des versions grandeur nature des accessoires lors de son événement de lancement à Hong Kong. Une figurine grandeur nature de Satoru Gojo est déjà devenue virale, incitant la large base de fans de l’anime à s’évanouir devant ce personnage extrêmement demandé.

Le Jujutsu Kaisen L’anime continue d’être l’une des séries les plus populaires depuis ses débuts en octobre 2020. Après la saison 2, il a été récemment révélé que l’adaptation de l’arc “Culling Game” était en production. Crunchyroll diffuse toutes les saisons ainsi que le Jujutsu Kaisen 0 et décrit la série : « Yuji Itadori est un garçon doté d’une force physique énorme, même s’il mène une vie de lycée tout à fait ordinaire. Un jour, pour sauver un camarade de classe attaqué par des malédictions, il mange le doigt de Ryomen Sukuna, prenant La malédiction dans sa propre âme. Dès lors, il partage un seul corps avec Ryomen Sukuna. Guidé par le plus puissant des sorciers, Satoru Gojo, Itadori est admis au Tokyo Jujutsu High School, une organisation qui combat les malédictions… et ainsi commence l’histoire héroïque d’un garçon qui est devenu une malédiction pour exorciser une malédiction, une vie dont il ne pourra jamais se détourner.

