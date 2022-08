JJ Wolf bat Bautista Agut au premier tour bouleversé

L’Américain JJ Wolf a surpris l’Espagnol Roberto Bautista Agut, numéro 16, dans une surprise lors des escarmouches d’ouverture à Flushing Meadows.

En tête sur le court 5, Wolf n°87 a montré à la tête de série espagnole n°16 Roberto Bautista Agut une sortie rapide lors du dernier Grand Chelem de l’année avec un triomphe convaincant 6-4, 6-4, 6-4.

Wolf, l’ancien collégial de 23 ans de l’Ohio State et l’un des huit participants wild card, a gardé son sang-froid et, avec une poignée de changements de chemise, son sang-froid pour envoyer le vétéran espagnol en 2 heures et 13 minutes bien rangées pour le plus grande victoire de sa carrière.

Après la célébration de la victoire, Wolf a déclaré lors de la conférence d’après-match: “Faire cela devant un public local signifie tellement plus.”

Avec une avance de 3-2 au premier set, Wolf a obtenu une pause de service précoce, puis au milieu du set, il a breaké au neuvième jeu pour une avance de 5-4. Cependant, dans le dernier set, Wolf a breaké pour une avance de 2-1 sur une double faute de Bautista Agut.

Avec un jeu de service d’amour se terminant par des as consécutifs, Wolf a terminé le jeu de manière royale.

“J’ai juste essayé de ne pas relâcher mon pied”, a déclaré Wolf sur le site officiel.

Wolf a monté un gros service – 14 as et seulement quatre points d’arrêt – et un jeu de base solide avec 46 gagnants pour inverser une défaite en trois sets contre Bautista Agut lors de leur seule rencontre précédente plus tôt cette année à Indian Wells.

Alors que c’était un bouleversement pour Agut, le résultat pour Andy Murray était exactement le contraire. Le britannique Andy Murray, multiple vainqueur du Grand Chelem, a battu Francisco Cerundolo, 24e tête de série, 7-5, 6-3, 6-4, lors d’un premier affrontement au stade Louis Armstrong pour chercher sa place au deuxième tour de l’US Open 2022. .

Après la victoire, Murray a rappelé le moment où il a reçu son premier Grand Chelem. Il y a dix ans, Murray est devenu le premier Britannique depuis Fred Perry à remporter un titre du Grand Chelem en 76 ans.

Nostalgic Murray a déclaré: “Cela semble être il y a longtemps, beaucoup de choses se sont passées depuis lors dans ma carrière”, a déclaré Murray. “Des souvenirs incroyables, ce fut un moment énorme pour moi, obtenir mon premier Grand Chelem ici contre Novak, mais c’est comme si il y avait très, très longtemps.”

