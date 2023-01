JJ Watt s’apprête à prendre sa retraite en tant que grand de tous les temps après avoir “changé le jeu” sur, hors du terrain

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

JJ Watt avait un souhait pour son dernier match dans la NFL : jouer toujours à un haut niveau.

À l’approche de la finale de la saison des Cardinals de l’Arizona ce week-end contre les 49ers de San Francisco, Watt a atteint son objectif.

“C’est juste comme un bon moment”, a déclaré Watt, notant sur “Hard Knocks” de HBO qu’il savait depuis quelques mois qu’il prendrait sa retraite. “Je veux partir pendant que je joue du bon football, pendant que je suis fier du film que je sors. Je veux que les gens se souviennent de moi pour avoir joué au bon ballon, pas pour m’être fait assommer.”

Watt, 33 ans, a officiellement annoncé sa décision la semaine dernière. Mais il a montré cette année qu’il lui restait encore beaucoup d’essence dans le réservoir, menant les Cardinals avec 10,5 sacs. Watt terminera sa carrière dimanche au Levi’s Stadium, le seul stade de la NFL dans lequel il n’a pas encore joué au cours de sa carrière professionnelle de 12 ans.

Le futur Hall of Famer est rejoint par Aaron Donald et Lawrence Taylor en tant que trois seules sélections du joueur défensif de l’année. Watt est n ° 25 de tous les temps dans les sacs avec 112,5, ce qu’il a accompli en seulement 150 matchs. Surnommé JJ “Swat” pour sa capacité à renverser les passes sur la ligne de mêlée, il a 69 renversements de passes avant son dernier match.

Watt mène également actuellement tous les joueurs actifs dans les tacles pour perte avec 192.

L’ancienne superstar des Texans a été particulièrement dominante en 2014, menant la ligue pour les sacs (20,5) et les plaqués pour la perte (29,5), en plus de marquer trois touchés en bout serré et de renvoyer une interception et un échappé forcé pour un score. Watt a remporté son deuxième titre de joueur défensif de l’année cette saison et a été finaliste pour MVP.

“Vous n’avez qu’à regarder sa cassette”, a déclaré l’ailier serré des Niners George Kittle cette semaine à propos de Watt. “Je me souviens que nous avons pu nous entraîner contre les Texans de Houston ma deuxième année dans la ligue, et vous devez le voir de près. Il a saboté presque tous les jeux auxquels il participait.

“Il joue en dehors du schéma, ce qui est vraiment mauvais pour certaines équipes quand les joueurs font ça. Mais il était si bon dans ce domaine, il pouvait complètement laisser son écart, revenir sur deux écarts et toujours revenir à son écart devant et faire le tacle. Il n’y a pas beaucoup de gars qui peuvent faire ça, surtout à l’intérieur qui font ce genre de choses.

Mais où se classe-t-il parmi les plus grands joueurs de ligne défensifs à jouer le jeu, comme Reggie White, Bruce Smith et Howie Long ?

Le plaqueur offensif du Temple de la renommée Jackie Slater, qui a joué contre le trio susmentionné, a déclaré que Watt était aussi talentueux que White – l’idole d’enfance de Watt – et toute autre star qu’il a affrontée au cours de ses 20 ans de carrière dans la NFL.

Slater a ajouté que Watt vantait la puissance de White et le départ explosif de Long.

“Ce gars était spécial”, a déclaré Slater à FOX Sports. “Tout ce que vous aviez à faire était de le regarder jouer contre un bon joueur de ligne offensive de son époque, et il y avait des moments où il séparait littéralement les gars.

“Il avait une combinaison de choses qu’il faisait bien. C’était un grand gars longiligne qui avait l’air de vouloir juste vous traverser tout le temps. Mais il avait la capacité de vous éviter, de mettre la main sur vous et de courir partout vous. Et j’aime penser que certains de ses jeux de jambes ont été entraînés. J’aime penser qu’il pensait souvent au nombre de pas qu’il ferait s’il avait des gars penchés en avant ici ou là. Il est l’un des meilleurs de sa journée.

“J’ai passé des nuits blanches dans ma journée la veille d’un gros match face à des gars comme Reggie White et Mark Gastineau. C’est le genre de pression que ces gars peuvent vous mettre, et JJ Watt s’adapte parfaitement à eux.”

Non seulement Slater admire le jeu de Watt sur le terrain, mais aussi tout le travail de service communautaire qu’il a effectué en dehors du terrain. Watt a remporté le prix Walter Payton de l’homme de l’année de la ligue en 2018 pour avoir collecté 37 millions de dollars en 19 jours pour le soulagement de l’ouragan Harvey à Houston.

“J’étais tellement fier de lui et de la façon dont il a aidé les gens de Houston quand nous avons eu le mauvais temps là-bas”, a déclaré Slater.

En 2011, l’entraîneur de la ligne défensive des Chargers de Los Angeles, Giff Smith, était avec les Bills de Buffalo et a évalué Watt sortant du Wisconsin, ce qui comprenait l’invitation du premier tour à dîner lors d’une visite préalable au repêchage. Smith a noté que Watt était un gars qui pouvait faire tomber des passes sur la ligne de mêlée mais pas nécessairement un maître des sacs à son entrée dans la ligue en 2011 – il n’avait que 11,5 sacs en deux saisons avec les Badgers.

Smith a ensuite été impressionné par la force avec laquelle Watt a travaillé sur son métier et est devenu l’un des meilleurs lanceurs de passes du football.

“Il est définitivement dans la liste de tous les temps quand on commence à parler de joueurs de ligne défensifs”, a déclaré Smith. “Il a en quelque sorte changé le jeu pour la façon dont une technique à 3 et une technique à 5 jouent, et à quel point il était créatif dans son mouvement.

“Il était tellement puissant et rapide pour un grand homme, avec de longs bras. Il y a certains joueurs générationnels qui arrivent, et il en fait partie. Quand vous parlez des grands joueurs de ligne défensifs dans le jeu de la NFL, vous ne vous en sortez pas une main quand vous commencez à parler de la chute de JJ.”

Le joueur de ligne défensive des Chargers, Morgan Fox, a déclaré que Watt était l’un des joueurs qu’il essayait d’imiter depuis son entrée dans la NFL en tant que recrue non repêchée avec les Rams en 2016. Fox a également eu la chance de travailler quotidiennement avec un autre grand de tous les temps à Donald et apprécie le mentorat que les deux joueurs offrent aux jeunes qui entrent dans la ligue.

“À l’université, j’avais un très bon coéquipier, et il m’a dit qu’il y avait deux gars que tu devrais surveiller – Aaron Donald et JJ Watt”, a déclaré Fox. “Regardez simplement ce qu’ils font et apprenez. JJ Watt est l’un de ces gars synonymes de grandeur dans cette ligue. Quelle que soit l’équipe dans laquelle il a été, il est le mec. Il perturbe les matchs.

“Pouvoir jouer en même temps qu’un gars comme ça et le regarder a été génial. … Être autour d’AD (Donald), la façon dont il joue et la façon dont il travaille. Et tout le monde a vu à quel point JJ ​​travaille dur, c’est un témoigne de gars comme ça et d’Aaron en ce sens qu’ils travaillent plus dur que tout le monde dans la pièce. Ils ne sont pas seulement bons, puis rentrent chez eux et traînent. Ils travaillent plus dur. Ils restent plus tard. Ce sont eux qui sortent en premier. Ils regarder plus de films. Ils soulèvent plus de poids. Donc, avoir ces gars dans la ligue et être autour d’un gars comme Aaron, il augmente votre jeu pour essayer d’égaler le sien.

“Et c’est à mes yeux comment vous mesurez la grandeur, comment ils élèvent le niveau de jeu de tout le monde autour d’eux.”

Par cette mesure, et tant d’autres, Watt est l’un des plus grands.

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

Les meilleures histoires de FOX Sports :