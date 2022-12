JJ Watt prend sa retraite après la saison 2022 de la NFL

Ligue nationale de football il y a 47 minutes

Les Cardinals de l’Arizona et l’ancien ailier défensif des Texans de Houston, JJ Watt, ont annoncé mardi sur Twitter qu’il prendrait sa retraite après la saison 2022 de la NFL.

Watt en est à sa deuxième saison avec les Cardinals, après avoir passé les 10 premières saisons de sa carrière dans la NFL avec les Texans. Le joueur de 33 ans a totalisé neuf sacs et demi, 33 plaqués combinés, six passes défendues et un échappé forcé cette saison.

En 12 saisons, Watt a totalisé 111,5 sacs – avec deux saisons de plus de 20 sacs et deux saisons où il a mené la ligue dans ladite catégorie – et a fait cinq Pro Bowls. Il est l’un des trois joueurs de l’histoire de la NFL à avoir remporté le prix du joueur défensif de l’année à trois reprises, aux côtés de Lawrence Taylor et Aaron Donald. Houston a sélectionné Watt avec le choix n ° 11 lors du repêchage de la NFL 2011 hors du Wisconsin.

Ceci est une histoire en développement.