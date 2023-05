JJ Watt participe à la tournée des pubs de Burnley pour la «recherche»

La légende de la NFL, JJ Watt, a déclaré qu’il avait participé à une tournée des pubs à Burnley en tant que « recherche » après être récemment devenu un investisseur minoritaire dans le club de football lié à la Premier League.

Watt, qui a pris sa retraite après une carrière de 12 ans dans la NFL en janvier, a annoncé son investissement dans les vainqueurs du titre de champion Burnley la semaine dernière aux côtés de sa femme, l’ancienne milieu de terrain des États-Unis Kealia Watt.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le joueur de 34 ans a déclaré qu’il visait à comprendre la base de fans de Burnley et a révélé qu’il avait pris un verre avec des supporters de la ville.

« J’ai appris que l’histoire, la tradition et les supporters, il s’agit de respecter et d’honorer cela », a-t-il déclaré. Petit-déjeuner de la BBC le mardi. « Vous ne voulez jamais entrer et essayer de faire quelque chose qui n’est pas fidèle à qui est le club et ce que nous essayons de faire, c’est de montrer aux gens ce qu’est le vrai Burnley.

« J’ai fait une tournée des pubs hier en me rendant au stade, alors j’ai commencé au Royal Dyche, j’ai descendu jusqu’à Vintage Clarets et jusqu’à Turf Moor. Juste en apprenant à connaître les supporters, je veux gagner leur confiance en leur montrant à quel point nous nous soucions de nous et à quel point nous sommes passionnés.

« C’est de la recherche, je fais des recherches et beaucoup de pintes de Guinness en cours de route. Mais c’était très amusant et vraiment bien d’apprendre à les connaître sur le plan personnel, et j’espère qu’ils nous connaîtront aussi. »

Watt a assisté au dernier match de la saison de Burnley lundi, lorsqu’ils ont remporté le titre de champion après une victoire 3-0 sur Cardiff City à Turf Moor.

« Les promotions et les relégations, les hauts et les bas, les conséquences sont incroyables, alors nous cherchions un club depuis longtemps », a-t-il déclaré. « Nous savions qu’une fois que nous aurions trouvé la bonne opportunité, nous allions faire tapis, alors nous avons pris notre temps. Burnley a coché chaque case. »

La semaine dernière, Watt a déclaré à « Get Up » d’ESPN que parler avec le propriétaire de Wrexham, Ryan Reynolds, l’avait inspiré à s’impliquer avec Burnley.