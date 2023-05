JJ Watt découvre Burnley avec une tournée des pubs locaux

Le nouvel investisseur de Burnley et futur membre du Temple de la renommée de la NFL, JJ Watt, s’est rapproché de la ville de Burnley. Pour commémorer son investissement dans le club et célébrer avec les fans avant la dernière journée du championnat, Watt s’est rendu dans différents bars et pubs de la ville de Burnley.

L’inspiration de l’entreprise était simplement de rencontrer les fans de Burnley. Cela fait partie des recherches importantes et nécessaires pour le club, explique Watt.

« C’est de la recherche, je fais des recherches et beaucoup de pintes de Guinness en cours de route », a déclaré Watt à BBC Breakfast mardi. « Mais c’était très amusant et vraiment bien d’apprendre à les connaître sur le plan personnel, et j’espère qu’ils nous connaîtront également. »

Cette implication des fans est quelque chose que Watt a mentionné lorsque lui et sa femme ont révélé qu’ils avaient acheté une participation minoritaire dans le club. Une partie de cela consiste simplement à attirer plus de fans. Watt est déjà apparu sur un certain nombre de et pour discuter de sa participation minoritaire dans Burnley.

Le reste, cependant, consiste à s’assurer que ce public mondial sache que Burnley est construit sur ces supporters près de Turf Moor. Des virées au Royal Dyche et au Vintage Claret permettront certainement de mieux appréhender le patrimoine du club.

« L’histoire, la tradition, les supporters. Il s’agit de respecter et d’honorer cela », a déclaré Watt. « Vous ne voulez jamais essayer de venir faire quelque chose qui n’est pas fidèle à l’image du club. »

Le couple Watt est ravi que Burnley revienne en Premier League

Watt n’a peut-être pas l’expertise du football de sa femme. Kealia est une joueuse de football professionnelle qui a récemment joué pour les Red Stars de Chicago dans la NWSL. Auparavant, JJ Watt a déclaré que le football était en hausse aux États-Unis. Cependant, il aurait du mal à égaler la popularité de la NFL.

Watt est un futur membre du Temple de la renommée de la NFL après une carrière de joueur extrêmement réussie avec les Texans de Houston et les Cardinals de l’Arizona. Il a pris sa retraite du jeu après la saison 2022/23.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité