JJ Watt accueille la nouvelle rivalité de Tom Brady dans le football anglais

BURNLEY, Angleterre – Le nouveau propriétaire de la minorité Burnley, JJ Watt, a salué l’investissement de Tom Brady dans le football anglais, affirmant que les deux légendes de la NFL se pousseront mutuellement à élever leurs clubs vers de nouveaux sommets.

Brady est devenu le dernier athlète américain à investir dans le football anglais, prenant une participation dans le championnat de deuxième niveau Birmingham City au début du mois. Il présidera le conseil consultatif du club.

Dans une interview avec ESPN avant la défaite 3-0 de Burnley contre Manchester City lors du match d’ouverture de la Premier League 2023-24 vendredi, Watt a salué la « concurrence » que Brady apportera.

« Je le pense [Brady’s investment in Birmingham City] nous aide parce que c’est la concurrence. Nous sommes compétitifs en fin de compte, donc cela va nous donner tous les deux envie d’en faire plus », a déclaré Watt.

« Je pense que dans l’ensemble, la base de fans américains a un énorme appétit pour le football en ce moment. Évidemment, Ryan Reynolds et Rob avec Wrexham, ‘Ted Lasso’, vous voyez ce que fait Tom à Birmingham City.

« L’Amérique a soif de contenu sur le football. Il y a un grand groupe de personnes qui n’ont toujours pas une grande base de connaissances, alors ils essaient toujours de trouver leur équipe. Ils essaient toujours de trouver qui ils sont censés soutenir. Je pense que cela nous aide beaucoup que plus de globes oculaires viennent. Nous dirigeons simplement ces globes oculaires vers Burnley. «

JJ Watt et Tom Brady se sont affrontés à plusieurs reprises au cours de leur illustre carrière dans la NFL. Daniel Dunn/Icon Sportswire via Getty Images

En mai, Watt et sa femme, Kealia, sont devenus des investisseurs minoritaires à Burnley aux côtés du consortium américain ALK Capital. Mercredi, le groupe YouTube viral Dude Perfect a annoncé un accord de propriété similaire avec Burnley.

Lorsqu’on lui a demandé si Brady avait discuté de la possibilité d’investir avec lui, Watt a répondu: « C’est son truc. Nous le savons depuis un moment. Nous savons ce qui se passe, mais nous en avons parlé maintenant et je Je suis excité pour lui. Je suis heureux pour lui.

« Je pense que ça va être un grand défi. Je pense que ça va être très amusant. Je suis content qu’ils soient dans une ligue différente, donc je peux en fait m’enraciner un peu pour lui et je veux qu’il rejoigne nous [in the Premier League.] Mais si jamais ils se réconcilient et que nous sommes dans la même ligue, ce sera très amusant. »

Brady s’est engagé à apporter sa mentalité de gagnant à Birmingham, le même état d’esprit qui l’a aidé à remporter un record de sept anneaux du Super Bowl.

Watt, trois fois joueur défensif de l’année dans la NFL, ne se cache pas du défi, cependant.

« Il a eu beaucoup de succès dans sa carrière sur un autre type de terrain, mais dans celui-ci, j’aime nos chances », a ajouté Watt.