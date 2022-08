J&J va cesser de vendre de la poudre pour bébé à base de talc

Johnson & Johnson cessera de vendre de la poudre pour bébé à base de talc dans le monde en 2023, a déclaré jeudi le fabricant de médicaments, plus de deux ans après avoir mis fin aux ventes américaines d’un produit qui a suscité des milliers de poursuites en matière de sécurité des consommateurs.

“Dans le cadre d’une évaluation du portefeuille mondial, nous avons pris la décision commerciale de passer à un portefeuille de poudres pour bébés entièrement à base de fécule de maïs”, a-t-il déclaré, ajoutant que la poudre pour bébés à base de fécule de maïs est déjà vendue dans des pays du monde entier.

En 2020, J&J a annoncé qu’elle cesserait de vendre sa poudre pour bébé au talc aux États-Unis et au Canada parce que la demande avait chuté à la suite de ce qu’elle appelait la «désinformation» sur la sécurité du produit au milieu d’un déluge de contestations judiciaires.

La société fait face à environ 38 000 poursuites judiciaires de la part de consommateurs et de leurs survivants affirmant que ses produits à base de talc ont causé le cancer en raison d’une contamination par l’amiante, un cancérogène connu.

J & J nie les allégations, affirmant que des décennies de tests scientifiques et d’approbations réglementaires ont montré que son talc était sûr et sans amiante. Jeudi, il a réitéré la déclaration en annonçant l’arrêt du produit.

J & J a séparé sa filiale LTL Management en octobre, lui a cédé ses créances sur le talc et l’a immédiatement mise en faillite, mettant en pause les poursuites en cours.

Avant le dépôt de bilan, la société faisait face à des coûts de 3,5 milliards de dollars en verdicts et règlements, dont un dans lequel 22 femmes ont obtenu un jugement de plus de 2 milliards de dollars, selon les dossiers du tribunal des faillites.

Une proposition d’actionnaire appelant à la fin des ventes mondiales de talc pour bébé a échoué en avril.

Une enquête de Reuters en 2018 a révélé que J & J savait depuis des décennies que l’amiante, un cancérigène, était présent dans ses produits à base de talc. Les dossiers internes de l’entreprise, les témoignages au procès et d’autres preuves ont montré qu’entre au moins 1971 et le début des années 2000, le talc brut et les poudres finies de J & J étaient parfois testés positifs pour de petites quantités d’amiante.

En réponse aux preuves de contamination par l’amiante présentées dans les médias, dans la salle d’audience et sur Capitol Hill, J & J a déclaré à plusieurs reprises que ses produits à base de talc sont sûrs et ne causent pas de cancer.

Vendu depuis 1894, Johnson’s Baby Powder est devenu un symbole de l’image familiale de l’entreprise. Une présentation marketing interne de J & J de 1999 fait référence à la division des produits pour bébés, avec la poudre pour bébé au cœur, en tant qu ‘«actif n ° 1» de J & J, a rapporté Reuters, bien que la poudre pour bébé ne représente qu’environ 0,5% de son consommateur américain. secteur de la santé lorsque l’entreprise l’a retiré des étagères.



(Reportage par Ankur Banerjee à Bengaluru; Montage par Maju Samuel et Deepa Babington)