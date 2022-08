J&J va abandonner la poudre pour bébé dans un contexte de pression majeure

Le géant de la santé a déclaré qu’il passerait aux produits en poudre pour bébés à base de fécule de maïs après une “évaluation du portefeuille mondial”

Le conglomérat pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé qu’il abandonnerait sa poudre pour bébé à base de talc à l’échelle mondiale et utiliserait de la fécule de maïs à la place, car les poursuites judiciaires croissantes contre la société l’accusent de cacher les risques de cancer liés aux produits.

La société a déclaré jeudi que la transition du talc à la fécule de maïs était un “décision commerciale” après avoir procédé à une évaluation de son portefeuille et soutenu que la poudre pour bébé à base de talc était totalement sûre.

“Nous évaluons et optimisons en permanence notre portefeuille afin de positionner au mieux l’entreprise pour une croissance à long terme”, a déclaré la porte-parole de J&J, Melissa Witt, dans un communiqué. “La décision d’aujourd’hui fait partie d’une évaluation du portefeuille mondial, qui a évalué plusieurs facteurs, y compris les différences de demande pour nos produits entre les régions géographiques et l’évolution des tendances et des préférences des consommateurs.”

J&J avait déjà arrêté les poudres pour bébés à base de talc aux États-Unis et au Canada il y a deux ans après ce qu’il a dit était “désinformation” sur sa sécurité, mais la dernière décision mettrait fin aux ventes et à la production dans le monde entier. Witt a déclaré que les produits seraient abandonnés en 2023.

En 2019, J&J a également rappelé volontairement quelque 33 000 bouteilles de poudre pour bébé après que la Food and Drug Administration des États-Unis ait trouvé des traces d’amiante dans le produit. L’entreprise a cependant soutenu qu’elle avait émis le rappel “par excès de prudence.”

“Notre position sur la sécurité de notre talc cosmétique reste inchangée”, a déclaré la société vendredi. “Nous soutenons fermement des décennies d’analyses scientifiques indépendantes par des experts médicaux du monde entier qui confirment que la poudre pour bébé Johnson à base de talc est sans danger, ne contient pas d’amiante et ne provoque pas de cancer.”

J&J fait actuellement face à environ 38 000 poursuites alléguant que les produits à base de talc ont causé le cancer en raison d’une contamination par l’amiante, un cancérogène bien connu. Selon une enquête de Reuters en 2018, le géant de la santé aurait su depuis des décennies, depuis au moins 1971, que ses poudres pour bébés à base de talc contenaient des traces du produit chimique toxique.

La société a néanmoins nié les allégations, insistant sur le fait que les tests et les approbations réglementaires ont montré que son talc était sûr et sans amiante.

En octobre 2021, J&J a créé une filiale, LTL Management, à laquelle elle a confié tous les procès liés au talc, et a immédiatement mis l’entreprise en faillite, suspendant toutes les actions en justice contre le conglomérat pharmaceutique.

Comme l’a souligné Reuters, avant le dépôt de bilan, la société faisait face à des coûts de plus de 3,5 milliards de dollars en verdicts et règlements, y compris une décision de justice accordant à 22 femmes plus de 2 milliards de dollars.