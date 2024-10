JJ Redick, « ​​névrosé », demande à la NBA un changement dans le basket-ball

Les boules sont trop plates. Les boules sont trop solides. Les boules sont aussi… neuves ?

L’entraîneur-chef des Los Angeles Lakers, JJ Redick, qui vient de remporter sa première victoire en carrière comme entraîneur contre les Minnesota Timberwolves mardi soir, n’a pas perdu de temps pour se plaindre.

«Je vais envoyer une demande pour la ligue [Wednesday] pour qu’on puisse jouer avec des ballons de basket usés [going forward]», a déclaré Redick. « Je suis très sérieux – je ne sais pas pourquoi nous jouons dans de vrais matchs avec des ballons de basket flambant neufs. »

JJ Redick lors de ses débuts comme entraîneur des Lakers le 22 octobre 2024. PA

« Tu penses que je plaisante? » » Redick, 40 ans, a demandé. «Je suis névrosé.»

La digression sur la mauvaise balle de l’ancien joueur, podcasteur et analyste devenu entraîneur-chef a été immédiatement précédée d’un examen minutieux des malheurs à 3 points des Lakers.

LeBron James, son fils Bronny James, Anthony Davis and Co. n’ont obtenu qu’un score de 5 sur 30 lors de leurs tentatives à 3 points, mais ont quand même réussi à remporter une victoire de 110-103.

« Nous avons eu de superbes looks et il y avait même des 3 en seconde période qui étaient grands ouverts », a déclaré Redick. « Nous ne pouvions tout simplement pas les abattre. »

Heureusement pour Redick et les Lakers, les ratés derrière l’arc n’étaient ni le titre ni le signe, mais plutôt une note de bas de page dans l’histoire d’une soirée historique : pour la première fois, un duo père-fils partageait un terrain de la NBA.

LeBron James (23 ans) dribble lors du match des Lakers contre les Timberwolves le 22 octobre 2024. PA

Pourtant, Redick a estimé que la nouveauté du ballon méritait d’être discutée.

Il convient de noter que les Timberwolves ont tiré 31,7% sur 3, soit près du double de la barre des 16,7 des Lakers.

« Quiconque a déjà touché un ballon NBA neuf sait que la sensation et le toucher sont différents de ceux d’un ballon de basket usé… donnez aux gars l’opportunité de choisir un bon ballon de basket », a déclaré Redick.

JJ Redick (à droite) parlant à Bronny James (à gauche). PA

Lors de sa première apparition avec le Minnesota, l’ancienne star des Knicks Julius Randle a joué plus de 34 minutes et accumulé 16 points, neuf rebonds et quatre passes décisives.

Donte DiVincenzo est sorti du banc, a réussi 2 tentatives à 3 points sur 8 et a terminé le match avec 10 points, trois passes décisives et deux interceptions.