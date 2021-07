J&J rappelle CINQ produits de protection solaire, y compris les sprays Neutrogena après la découverte choc d’un produit chimique cancérigène

CINQ Johnson & Johnson des écrans solaires en aérosol ont été retirés des étagères des magasins après que certains échantillons se soient avérés contenir le benzène chimique cancérigène.

La société a averti que même si l’utilisation de ces produits « ne devrait pas entraîner de conséquences néfastes pour la santé », elle a volontairement décidé de les rappeler « par prudence ».

Le géant de la santé a confirmé que le benzène chimique nocif avait été découvert à la suite de tests de laboratoire internes et indépendants.

Les cinq produits rappelés concernent toutes les tailles de bombes aérosols et tous les facteurs de protection solaire (FPS) de la crème solaire en aérosol Aveeno Protect + Refresh, et quatre versions de la crème solaire Neutrogena : la crème solaire en aérosol Beach Defense, la crème solaire en aérosol CoolDry Sport, la crème solaire en aérosol Invisible Daily Defense et l’aérosol UltraSheer crème solaire.

Les consommateurs ont été invités à cesser immédiatement d’utiliser ses produits et à rechercher des écrans solaires alternatifs pour se protéger du mélanome cancéreux de la peau.

La société a également confirmé qu’elle offrait des remboursements aux consommateurs et qu’elle avait officiellement informé la Food and Drug Administration (FDA) de la décision de sécurité.

Le benzène se trouve dans le pétrole brut, l’essence et la fumée de cigarette ainsi que dans les colles, les détergents et les plastiques.

Une exposition répétée au benzène peut « endommager le système immunitaire en modifiant les taux sanguins d’anticorps et en provoquant la perte de globules blancs », selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Une enquête est en cours pour déterminer comment le cancérogène a pu être ajouté à ses produits de protection solaire.

En 2019, Johnson & Johnson a rappelé 33 000 bouteilles de sa poudre pour bébé également « par prudence » après la découverte de traces d’amiante, selon Forbes.

Depuis lors, la société basée au Nouveau-Brunswick, dans le New Jersey, a cessé de vendre du talc pour bébé après avoir été poursuivie par des milliers de clients affirmant avoir développé un mésothéliome causant l’amiante et un cancer de l’ovaire en utilisant ses produits.

