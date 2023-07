J&J poursuit l’administration Biden pour les négociations sur les médicaments de Medicare

Johnson & Johnson a poursuivi mardi l’administration Biden pour les nouveaux pouvoirs de Medicare de réduire les prix des médicaments, ce qui en fait la troisième société pharmaceutique à contester la disposition controversée de la loi sur la réduction de l’inflation.

Le procès intenté devant le tribunal de district fédéral du New Jersey soutient que les négociations sur l’assurance-maladie violent les premier et cinquième amendements de la Constitution américaine. Des poursuites antérieures intentées séparément par Merck et Bristol Myers Squibb, ainsi que par la Chambre de commerce américaine et PhRMA, le plus grand groupe de pression de l’industrie pharmaceutique, ont avancé des arguments similaires.

J&J a déclaré que sa poursuite visait à mettre un terme à « la portée excessive du Congrès qui nuit à l’innovation et qui menace la primauté des États-Unis dans le développement de thérapies transformatrices et dans l’accès des patients à ces traitements ».

La politique vise à rendre les médicaments plus abordables pour les Américains âgés, mais réduira probablement les bénéfices de l’industrie pharmaceutique.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui est désigné comme défendeur dans les poursuites, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.