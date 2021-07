J&J et AstraZeneca pourraient modifier les vaccins COVID en raison de caillots sanguins

Johnson & Johnson, AstraZeneca PLC et l’Université d’Oxford mènent des recherches à un stade précoce pour savoir si des modifications potentielles de leurs vaccins contre les coronavirus pourraient réduire ou éliminer le risque de caillots sanguins rares mais graves, a rapporté le Wall Street Journal.

Le Journal, citant des sources qu’il a décrites comme proches du processus, a déclaré que des scientifiques extérieurs se joignaient également à l’effort et que les nouveaux indices sur la formation des caillots renforcent les espoirs d’identifier la cause. AstraZeneca espère mettre à jour son tir d’ici l’année prochaine, a déclaré le Journal.

Il est trop tôt pour savoir si le cliché J&J ou le cliché AstraZeneca peut être modifié, ou si cela aurait un sens commercial, a écrit le Journal. AstraZeneca a déclaré qu’il « travaillait activement avec les régulateurs et la communauté scientifique » pour en savoir plus sur les rares événements de coagulation sanguine, y compris des informations sur le diagnostic précoce et le traitement.

Outre les obstacles scientifiques, les modifications peuvent nécessiter des modifications des droits de propriété ou des approbations réglementaires. Pourtant, l’ampleur et l’urgence sans précédent du déploiement du vaccin COVID-19 pourraient accélérer la recherche scientifique et les problèmes juridiques, selon le Journal, tout comme elle accélérait le développement des vaccins.

L’utilisation du vaccin J&J, salué pour sa commodité en une seule injection, a été suspendue pendant 10 jours en avril tandis que les agences fédérales de santé enquêtaient sur les rapports de plusieurs femmes développant de graves caillots sanguins dans les deux semaines suivant la réception du vaccin. Les agences ont ensuite déterminé que les avantages du vaccin l’emportaient sur ses risques. Près de 13 millions de J&J shots ont été administrés.

Aussi dans l’actualité :

►Le tirage final de la loterie des vaccins de l’État de Washington, un prix d’un million de dollars, aura lieu mardi. Le gagnant sera contacté mercredi et aura 72 heures pour répondre. Les quatre tirages précédents, organisés tout au long du mois de juin, étaient pour des prix en espèces de 250 000 $.

►Le gouvernement de l’État du Tennessee a licencié son plus haut responsable de la vaccination. Le Dr Michelle Fiscus a mis en colère certains républicains lorsqu’elle a envoyé des informations aux fournisseurs de soins médicaux expliquant le mécanisme juridique de l’État pour vacciner les mineurs de plus de 14 ans sans le consentement des parents.

►La Malaisie a fermé mardi un centre de vaccination de masse après que plus de 200 membres du personnel médical et bénévoles aient été testés positifs pour le coronavirus.

►Les responsables fédéraux de la santé sont restés fidèles à leur position selon laquelle les Américains entièrement vaccinés contre le COVID-19 n’ont pas besoin d’un rappel après avoir rencontré lundi des représentants du fabricant de vaccins Pfizer.

Les chiffres du jour : Les États-Unis ont enregistré plus de 33,8 millions de cas confirmés de COVID-19 et plus de 607 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 187,4 millions de cas et plus de 4 millions de décès. Près de 160 millions d’Américains – 48% de la population – ont été entièrement vaccinés, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Alors que de nombreux adolescents et jeunes adultes se préparent à retourner en classe au trimestre d’automne au milieu de la propagation de la variante delta, les taux de vaccination en retard parmi la génération Z suscitent des inquiétudes parmi les experts.

Le Boston College rejette l’exemption pour les catholiques qui ne veulent pas de vaccin

Certains étudiants du Boston College et leurs parents sont irrités par le refus de l’école catholique d’accorder des exemptions religieuses aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus en raison d’un lien présumé avec des tissus fœtaux avortés. Le pape François a cependant déclaré en janvier que les catholiques avaient l’obligation morale de se faire vacciner.

« Une exemption religieuse peut être accordée si la vaccination va à l’encontre des principes fondamentaux d’une foi », a déclaré le porte-parole de l’école Ed Hayward dans un communiqué. « Étant donné que le pape François, le cardinal (de Boston) Sean (O’Malley) et des millions de catholiques dans le monde ont été vaccinés, il est difficile pour les catholiques de s’opposer à une vaccination contre le COVID-19. »

Les camps d’été ne sont pas exempts de surtension

Une vague d’infections a balayé de nombreux camps d’été au Texas, en Illinois, en Floride, au Missouri et au Kansas, se propageant dans certains endroits à l’ensemble de la communauté. Les grappes sont survenues alors que le nombre de nouveaux cas confirmés de coronavirus aux États-Unis a inversé le cours, augmentant de plus de 60% au cours des deux dernières semaines, passant d’une moyenne d’environ 12 000 par jour à environ 19 500, selon les données de l’Université Johns Hopkins. .

Le camp de service chrétien du centre-ouest du comté de Pettis, dans le Missouri, a connu une épidémie. L’administratrice du centre de santé local, JoAnn Martin, a déclaré qu’il avait été difficile de convaincre les gens de se faire vacciner.

«Cela a été un défi depuis le premier cas», a-t-elle déclaré. « Vous avez des gens qui disent encore que ce n’est pas réel. Vous avez des gens qui disent que c’est un rhume. Vous avez des gens qui disent quel est le problème. Vous avez des gens qui disent que tout cela est un complot du gouvernement.

Les Français établissent un record de rendez-vous pour les vaccins alors que les infections augmentent

Près d’un million de personnes en France ont pris rendez-vous pour un vaccin en une seule journée au milieu de la pression pour sauver les vacances d’été et sauver l’économie française. Une application qui centralise les rendez-vous vaccinaux de la France, Doctolib, a annoncé mardi que 926 000 personnes avaient pris rendez-vous lundi, un record quotidien depuis que le pays a déployé les vaccins contre le coronavirus en décembre. Les moins de 35 ans représentent 65 % des nouvelles nominations.

Les infections sont en augmentation en France, ce qui fait parler de la possibilité que le président Emmanuel Macron annonce des exigences en matière de vaccination – et suscite une nouvelle demande de nominations. Environ 41 % de la population française a été complètement vaccinée.

La FDA met en garde contre un lien possible entre le vaccin J&J et une maladie auto-immune

La Food and Drug Administration met en garde contre un lien possible entre ce vaccin Johnson & Johnson et la maladie auto-immune connue sous le nom de Le syndrome de Guillain Barre. Dans un communiqué, l’agence a déclaré que les données « suggèrent une association » entre le vaccin et un risque plus élevé de maladie, mais pas assez « pour établir une relation de causalité ». Environ 12,8 millions de doses de J&J shot ont été administrées.

Les Centers for Disease Control and Prevention indiquent sur son site Web que les personnes qui ont eu le syndrome de Guillain-Barré peuvent être vaccinées contre COVID-19 et qu’aucun cas de maladie n’a été signalé dans les essais cliniques pour les vaccins Pfizer et Moderna. Un cas a été signalé dans les procès J&J, a déclaré le CDC.

Responsables de la santé irakiens: 64 morts dans l’incendie d’un service de coronavirus

Le nombre de morts d’un incendie catastrophique qui a éclaté dans une salle d’hôpital pour coronavirus dans le sud de l’Irak la veille est passé à 64 mardi, ont déclaré des responsables médicaux irakiens. Deux responsables de la santé ont déclaré que plus de 100 personnes avaient également été blessées dans l’incendie qui a incendié lundi le service des coronavirus de l’hôpital universitaire al-Hussein dans la ville de Nasiriyah.

Des proches angoissés cherchaient toujours des traces de leurs proches mardi matin, cherchant parmi les débris de couvertures et d’effets carbonisés à l’intérieur des restes incendiés de la salle. Le crâne noirci d’une patiente décédée du service a été retrouvé. Beaucoup ont pleuré ouvertement, leurs larmes teintées de colère, accusant à la fois le gouvernement provincial de Dhi Qar, où se trouve Nassiriyah, et le gouvernement fédéral de Bagdad pour des années de mauvaise gestion et de négligence.

« Tout le système étatique s’est effondré, et qui en a payé le prix ? Les gens à l’intérieur ici. Ces gens ont payé le prix », a déclaré Haidar al-Askari, qui était sur les lieux de l’incendie.

Pendant la nuit, les pompiers et les sauveteurs – dont beaucoup n’avaient que des lampes de poche et utilisant des couvertures pour éteindre les petits incendies qui couvaient encore par endroits – avaient travaillé frénétiquement à chercher dans le service dans l’obscurité. À l’aube, des corps recouverts de draps ont été étendus sur le sol à l’extérieur de l’hôpital.

Auparavant, des responsables avaient déclaré que l’incendie avait été causé par un court-circuit électrique mais n’avaient fourni aucun détail supplémentaire. Un autre responsable a déclaré que l’incendie avait éclaté lorsqu’une bouteille d’oxygène a explosé. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à parler aux journalistes.

– Presse Associée

Les cas aux États-Unis ont augmenté de 97,4% par rapport à la semaine dernière, mais probablement à cause du signalement du 4 juillet

Au cours des sept derniers jours aux États-Unis, les nouveaux cas de COVID-19 ont augmenté de 97,4% par rapport à la semaine précédente, 47 États signalant désormais une augmentation des infections, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Mais la principale augmentation provient probablement d’États qui n’ont pas fait rapport pendant les vacances du 4 juillet et ont été fermés lundi, gonflant probablement artificiellement le nombre de nouvelles infections.

Les États-Unis signalent à nouveau des cas à un rythme de près de 1 000 par heure. C’est plus du double du rythme que le pays a connu il y a quelques semaines à peine, avant que le nombre de cas ne recommence à augmenter.

Plus de 99% des décès concernent désormais des personnes non vaccinées, rapporte le Center for Disease Control and Prevention.

« Si (les patients) sont suffisamment malades pour être admis à l’hôpital, ils ne sont pas vaccinés. C’est le dénominateur commun absolu entre ces patients », a déclaré lundi à CNN le Dr Howard Jarvis, médecin urgentiste à Springfield, Missouri. « Je peux voir le regret sur leur visage. Vous savez, nous leur demandons, parce que nous voulons savoir, êtes-vous vacciné ? Et il est très clair que beaucoup d’entre eux regrettent (de ne pas être vaccinés). »

– Mike Stucka

La Californie interdit aux étudiants de la maternelle à la 12e année d’entrer sur le campus sans masque

Les nouvelles règles de l’État de Californie interdisent aux élèves de la maternelle à la 12e année d’assister aux cours en personne sans masque, selon les nouvelles réglementations de l’État publiées lundi.

Les règles vont à l’encontre des recommandations du CDC qui permettent aux étudiants vaccinés d’assister aux cours sans masque. La Californie a ajouté des règles plus strictes en plus des recommandations fédérales.

Surintendant d’État de l’Instruction publique Tony Thurmond a déclaré au Los Angeles Times, cela s’explique en partie par le fait que les 12 ans et moins ne sont toujours pas éligibles pour être vaccinés. Les masques sont un ajout utile lorsque la distanciation physique peut être difficile avec une participation complète.

« Cela rend plus tenable le fait que tout le monde puisse revenir et que tout le monde puisse être en sécurité », a déclaré Thurmond. « Je vois donc cela comme une mesure de bon sens visant à promouvoir la sécurité mais à donner à chacun la possibilité de revenir. »

Le département californien de la santé publique tweeté lundi que les directives scolaires seront clarifiées en ce qui concerne l’application du masque et la sécurité.

Contribuer : The Associated Press.