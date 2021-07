J&J et AstraZeneca explorent la modification des vaccins Covid en réponse à un rare problème de caillot sanguin, selon un rapport

ORLANDO, FLORIDE, ÉTATS-UNIS – 2021/04/10 : flacon et boîte Johnson & Johnson COVID-19 vus sur un site de vaccination. Des doses du vaccin Johnson & Johnson sont administrées dans tout l’État de Floride malgré un petit nombre de patients qui ont présenté des effets indésirables, notamment des caillots sanguins. (Photo de Paul Hennessy/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Dans une déclaration à CNBC, J&J a déclaré qu’il soutenait « la poursuite des recherches et des analyses alors que nous travaillons avec des experts médicaux et des autorités sanitaires mondiales ».

Le problème de coagulation du sang, que certains scientifiques appellent thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin, ou VITT, a été lié aux deux injections. Les scientifiques ont découvert des indices sur la façon dont les caillots se forment, renforçant les espoirs d’une possible réingénierie des tirs, a rapporté le Journal.

Johnson & Johnson et AstraZeneca mènent des recherches à un stade précoce pour déterminer si des modifications potentielles de leurs vaccins Covid-19 pourraient réduire ou éliminer le risque de caillots sanguins rares, mais graves, associés aux injections, The Wall Street Journal signalé mardi , citant des sources anonymes.

« Johnson & Johnson reste déterminé à aider à mettre fin à cette pandémie mortelle le plus rapidement possible, et nous continuons de croire au profil bénéfice-risque positif de notre vaccin », a déclaré la société.

AstraZeneca a déclaré qu’il « travaille activement avec les régulateurs et la communauté scientifique pour comprendre ces événements de coagulation sanguine extrêmement rares, y compris des informations pour conduire un diagnostic et une intervention précoces, et un traitement approprié ».

La Food and Drug Administration a déclaré en avril qu’elle ajoutait une étiquette d’avertissement au vaccin Covid de J&J, citant le trouble de la coagulation sanguine comme un effet secondaire rare.

Lundi, la FDA a déclaré qu’elle ajoutait un autre avertissement à l’étiquette de J&J, affirmant que le coup était lié à une maladie auto-immune grave, mais rare, connue sous le nom de syndrome de Guillain-Barre.

Environ 100 rapports préliminaires de Guillain-Barre ont été détectés après l’administration de 12,8 millions de doses du vaccin J&J, selon le CDC. Les cas signalés après avoir reçu le vaccin J&J se sont produits en grande partie environ deux semaines après la vaccination et principalement chez les hommes, dont beaucoup sont âgés de 50 ans et plus, selon le CDC. Les données disponibles ne montrent pas de schéma similaire avec le vaccin de Pfizer ou de Moderna, a déclaré l’agence.

Le 13 avril, la FDA et le CDC ont demandé aux États d’arrêter temporairement l’utilisation du vaccin de J&J « par excès de prudence » pendant qu’ils enquêtaient sur six femmes, âgées de 18 à 48 ans, qui ont développé une thrombose du sinus veineux cérébral, ou CVST, en combinaison avec un faible taux de plaquettes sanguines. dans les deux semaines environ suivant la réception de l’injection.

Ils ont recommandé de reprendre l’utilisation du vaccin 10 jours plus tard après que le CDC eut déterminé que les avantages des inoculations l’emportaient sur leurs risques.

Le rapport du Journal de mardi a noté que la modification des vaccins pourrait nécessiter des modifications des droits de propriété ou des approbations réglementaires.

