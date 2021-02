JJ Chalmers de Strictly Come Dancing a été opéré pour retirer des éclats d’obus.

Cela fait neuf ans que la star a été blessée dans l’explosion d’une bombe en Afghanistan alors qu’elle servait de Royal Marine en 2011.

Maintenant, l’ami du prince Harry, 34 ans, s’est précipité à l’hôpital du district de Salisbury pour se faire opérer sur sa plaie infectée.

Le médaillé d’or des Jeux Invictus soigne l’infection depuis quatre mois après une poussée en participant à Strictly Come Dancing à la fin de l’année dernière.

Il a écrit: «Après avoir vécu heureux, enfoui dans ma jambe pendant 9 ans, un petit morceau d'Afghanistan a décidé de s'enflammer et de s'infecter, littéralement alors que j'allais participer à un petit concours de danse.







(Image: PA)



«Après avoir soigné l’infection pendant 4 mois, plus des retards à la chirurgie (pour des raisons évidentes et compréhensibles), elle est finalement éliminée aujourd’hui.

« Assomme-moi et souhaite-moi bonne chance! »

Les retards avec Covid-19 ont signifié que la star n’a pu se faire opérer que maintenant.

Heroic JJ a accompagné sa mise à jour avec une image horrible de sa jambe infectée.







(Image: Instagram)



Il a ajouté les balises de hachage: # Surgery # Hospital # Afghanistan.

Son message a été inondé de commentaires de son compte Instagram de 33,4k.

Parmi les commentaires, on a écrit: « Bonne chance! Heureux que vous ayez enfin pu le faire. »

« J’espère que tout va bien. »

« Je vous souhaite bonne chance et un prompt rétablissement. »









« Vas-y JJ tu danseras à nouveau avant de le savoir. »

JJ a de nouveau été propulsé sous les projecteurs pour Strictly Come Dancing à la fin de l’année dernière.

Il a joué avec la danseuse professionnelle Amy Dowden.

Ils ont dansé tout au long des rondes jusqu’à ce qu’ils soient éliminés en quart de finale.

JJ a dit que Strictly Come Dancing était une façon de dire merci aux gens qui « m’ont remis ensemble ».







(Image: BBC / Guy Levy)



Il a déclaré au Sun: « Se faire exploser est la voie rapide vers la perspective et être capable de ne pas prendre les choses pour acquises. Les choses que j’ai dû endurer n’étaient pas agréables à l’époque et elles causent des problèmes à ce jour.

«Mais une fois que vous les avez endurés, ils vous rendent plus fort. Ainsi, vous pouvez relever tous les défis de la vie et vous pouvez l’appliquer, que vous laissiez les choses vous abaisser ou vous développer.

Il a ajouté: « Ce n’est pas le plus grand défi auquel j’ai été confronté dans ma vie, mais c’est le défi qui se trouve devant moi en ce moment … C’est le plus grand merci que je puisse donner aux personnes qui ont consacré ces heures de travail et ont juste engagé leur vie à rassembler des gens comme moi. «