Il a passé dix semaines loin de sa jeune famille isolée à l’intérieur de la bulle Strictly.

Maintenant, avec ses rêves du trophée Glitterball terminé, JJ Chalmers a la consolation d’une joyeuse réunion avec sa femme et ses enfants.

Mercredi, sa partenaire danseuse professionnelle Amy Dowden a partagé des images d’elle-même FaceTiming avec JJ et sa fille Hayley, âgée de quatre ans.

« Regardez ces visages heureux @ jj.chalmers !!! » Amy a écrit à travers l’image du père et de la fille souriants.

JJ, présentateur de la BBC et bons amis du prince Harry, a été exclu du concours de danse dimanche soir.

Le joueur de 33 ans a raté de peu une place en demi-finale après avoir atterri dans la danse avec Jamie Laing et sa partenaire Karen Hauer.









Les deux couples ont à nouveau exécuté leurs routines, JJ et Amy dansant leur Charleston sur Chitty Chitty Bang Bang et Jamie et Karen exécutant leur Jive à Everybody’s Talking About Jamie.

Ensuite, les juges ont rendu leurs verdicts, Craig Revel Horwood choisissant de sauver Jamie et Karen et Motsi sauvant JJ ​​et Amy.

Cela signifiait qu’il appartenait au juge en chef Shirley Ballas de donner la voix prépondérante, choisissant de sauver Jamie.

Par la suite, JJ a déclaré qu’il était « incroyablement fier » de ce que lui et Amy avaient accompli.







(Image: BBC / Guy Levy)



Le médaillé des Jeux Invictus n’était plus en patrouille à pied avec ses camarades en 2011 lorsque l’un d’eux a marché sur un engin explosif improvisé. Il a été jeté sur le dos et dit que la première chose dont il se souvient de cette journée pénible est de se trouver «pulvérisé» dans un tas de gravats.

JJ, père de deux enfants, a déclaré: « Chaque partie de mon corps avait subi une sorte de dommage. Mes jambes étaient déchirées, mon visage était écrasé, mon cou était cassé, mes bras étaient assez bien arrachés. »

C’était la «pire douleur» que le jeune Commando de la Royal Marine ait jamais éprouvée et il reste éternellement reconnaissant envers ses camarades soldats qui ont désespérément tenté de lui sauver la vie en attendant l’arrivée de l’aide médicale.







(Image: PA)



Il a été emmené par hélicoptère au Camp Bastion et une heure après avoir été gravement blessé dans l’explosion, il était sur la table d’opération.

JJ a été ramené au Royaume-Uni pour un traitement de sauvetage et le héros Royal Marine a subi 30 opérations sur son corps blessé.

Il était dans le coma à l’hôpital militaire Queen Elizabeth de Birmingham pendant une semaine, avant de passer des années à réapprendre à utiliser son corps.