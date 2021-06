J&J accepte de cesser de vendre des opioïdes dans le cadre d’un règlement de 230 millions de dollars avec New York

Le procureur général de l’État de New York, Letitia James, prend la parole lors d’une conférence de presse pour annoncer la réforme de la justice pénale à New York, États-Unis, le 21 mai 2021.

Le procureur général de New York, Letitia James, a annoncé samedi que Johnson & Johnson avait accepté de suspendre les ventes d’opioïdes à l’échelle nationale dans le cadre d’un règlement de 230 millions de dollars avec l’État de New York.

Dans le cadre du règlement, la société résoudra les réclamations liées aux opioïdes et répartira les paiements sur neuf ans. Il pourrait également payer 30 millions de dollars de plus la première année si la chambre exécutive de l’État promulgue une nouvelle législation créant un fonds de règlement des opioïdes, selon le communiqué de presse du bureau de James.

« L’épidémie d’opioïdes a fait des ravages dans d’innombrables communautés de l’État de New York et du reste du pays, laissant des millions de personnes toujours dépendantes aux opioïdes dangereux et mortels », a déclaré James dans un communiqué.

« Johnson & Johnson a contribué à alimenter cet incendie, mais aujourd’hui, ils s’engagent à quitter le secteur des opioïdes, non seulement à New York, mais dans tout le pays », a-t-elle déclaré.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.